獨家》台南超商店員遭凌虐跳樓亡 四海幫組長判25年

台南永康丁姓超商店員遭凌虐逼債「墜樓」。（資料照）

2025/01/15 00:25

〔記者王俊忠／台南報導〕台南永康區1棟大樓去年驚傳丁姓男子墜樓身亡，檢警查出丁男任職超商期間疑侵占款項，遭陳姓女店長夥同四海幫海文堂組長劉男與曾男等多人2度拘禁、強迫交錢、私刑成傷。被害人想逃離，竟遭曾男槍擊腰部後，被迫從13樓住處跳下身亡。

台南地院審結依結夥強盜、拘禁致人於死等罪，合併判女店長15年徒刑、四海幫劉姓組長25年、涉開槍曾男12年；其他4名成年共犯，超商方姓女店員7年6月、高男與林男（女店長未婚夫）都是8年、廖男8月；另4名涉案少年由法院少年法庭審理。

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判決指出，2022年蔡姓男子（另案偵辦）擔任四海幫海文堂堂主、劉男為組長，兩人召募成年與未成年人加入幫派，以LINE群組聯絡聚眾滋事或暴力討債。

永康區1家全家超商陳姓女店長發現，丁姓男員工利用幫她貸款、疑侵占店內款項，陳女把此事告知林姓未婚夫與蔡男、劉男等人，林男與劉男分別在海文堂不同群組揪集多名成年、少年成員，於2023年4月27日凌晨到該超商，林、劉因不滿丁男答話內容，與多人分別拿金屬鈑手、酒瓶或徒手圍毆丁頭部與身體流血成傷，並在丁想逃跑時將他拉回繼續毆打、控制行動。

女店長與劉男等人要求丁簽寫100萬元本票與和解書，劉男還迫使丁交出1條金項鍊，後來在丁跳樓後丟棄金項鍊。丁第一次遭圍毆後請假4天未上班，迄5月2日晚間，丁主動到超商工作。因女店長曾接獲客人投訴，懷疑丁侵吞代收客戶款項，劉、曾、高嫌等多人得知丁前往上班，又召集幫派多名成員到超商對丁下手。

去年5月3日凌晨，丁被叫進超商倉庫、被質問有無侵吞款項，眾人再拿水管毆打丁手部、臀部，逼得丁說出侵占約20萬元。劉、蔡等人與丁母聯絡要求匯款20萬元，否則要將丁送法辦，過程還逼丁下跪、脫褲子，持續虐打。

丁多次打電話給母親請求務必匯款，3日上午10點許，丁母一方把20萬元匯到女店長帳戶。但劉男仍指示女店長與眾成員要把丁帶到高雄阿蓮某處所，不能讓丁走、並繼續向丁家人索款。得知上情的丁說身體不適，由曾男、何姓少年監控帶丁回永康大樓13樓住處，因丁不願隨曾男離去，中午時曾男拿手槍朝丁腰部開槍，丁自覺求救無門、即從住處陽台跳下地面、傷重不治。

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