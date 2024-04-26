軍械室執勤睡翻 士官丟飯碗判緩刑

李姓下士擔任軍械室安全士官執勤打瞌睡，被部隊送軍法處置，屏東地院給予緩刑機會。（記者李立法攝）

2024/04/26 10:54

〔記者李立法／屏東報導〕李姓志願役士官擔任部隊軍械室安全士官勤務時打瞌睡，查哨官發現後連叫2次，李男卻是醒了又睡，視軍紀於無物，嚴重怠忽職守，不僅丟了飯碗，還被移送法辦，屏東地院依廢弛職務罪判刑2個月，緩刑2年，須支付公庫2萬元，可上訴。

2018年入伍的李男，擔任陸軍機械化步兵三三三旅志願役下士，去年3月23日6時至8時奉命輪值擔任108兵舍聯合軍械室安全士官勤務，卻被譚姓上尉查哨官發現趴睡在安官桌前，叫醒後不久，又再打瞌睡，直到部隊升旗結束後，還在睡，足以讓外人趁隙侵入軍械室竊取或破壞重要軍事裝備，嚴重影響軍隊紀律及營區安全。

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李男所屬部隊認為李男身為士官幹部，歷經軍事養成教育，本應知悉部隊擔任衛兵、哨兵或其他警戒職務的重要性，卻視相關規範於無物，怠忽職守，影響部隊安全，應依法究辨；李男則辯稱，因執勤前1天照顧孩子，睡眠不夠才會打瞌睡。

屏東地院認為李男無前科，素行尚稱良好，犯後坦承犯行，因一時失慮，致罹刑典，應已知所警惕，且已退役不在職，無再犯之虞，依陸海空軍刑法廢弛職務罪，處有期徒刑2個月，得易科罰金，緩刑2年，須向公庫支付2萬元。

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