為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

軍械室執勤睡翻 士官丟飯碗判緩刑

李姓下士擔任軍械室安全士官執勤打瞌睡，被部隊送軍法處置，屏東地院給予緩刑機會。（記者李立法攝）

李姓下士擔任軍械室安全士官執勤打瞌睡，被部隊送軍法處置，屏東地院給予緩刑機會。（記者李立法攝）

2024/04/26 10:54

〔記者李立法／屏東報導〕李姓志願役士官擔任部隊軍械室安全士官勤務時打瞌睡，查哨官發現後連叫2次，李男卻是醒了又睡，視軍紀於無物，嚴重怠忽職守，不僅丟了飯碗，還被移送法辦，屏東地院依廢弛職務罪判刑2個月，緩刑2年，須支付公庫2萬元，可上訴。

2018年入伍的李男，擔任陸軍機械化步兵三三三旅志願役下士，去年3月23日6時至8時奉命輪值擔任108兵舍聯合軍械室安全士官勤務，卻被譚姓上尉查哨官發現趴睡在安官桌前，叫醒後不久，又再打瞌睡，直到部隊升旗結束後，還在睡，足以讓外人趁隙侵入軍械室竊取或破壞重要軍事裝備，嚴重影響軍隊紀律及營區安全。

李男所屬部隊認為李男身為士官幹部，歷經軍事養成教育，本應知悉部隊擔任衛兵、哨兵或其他警戒職務的重要性，卻視相關規範於無物，怠忽職守，影響部隊安全，應依法究辨；李男則辯稱，因執勤前1天照顧孩子，睡眠不夠才會打瞌睡。

屏東地院認為李男無前科，素行尚稱良好，犯後坦承犯行，因一時失慮，致罹刑典，應已知所警惕，且已退役不在職，無再犯之虞，依陸海空軍刑法廢弛職務罪，處有期徒刑2個月，得易科罰金，緩刑2年，須向公庫支付2萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
張艾嘉娶媳 柯震東1.5小時喝醉糗態曝光
2023/12/04 07:13

張艾嘉娶媳 柯震東1.5小時喝醉糗態曝光
夜間執勤看守部隊軍械室卻呼呼大睡 安全士官廢弛職務被法辦
2023/12/09 11:28

夜間執勤看守部隊軍械室卻呼呼大睡 安全士官廢弛職務被法辦

讓光線來做設計的彰化桂冠精品旅館
苗栗三義小客車失控衝撞路人及遊覽車 6鐵道迷送醫輕傷
2024/02/12 15:02

苗栗三義小客車失控衝撞路人及遊覽車 6鐵道迷送醫輕傷
賓士男開山路打瞌睡 衝對向車道撞計程車3傷
2024/02/18 20:38

賓士男開山路打瞌睡 衝對向車道撞計程車3傷

AI艦隊進駐！林口五大園區業力爆發
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播