六軍團營預財士詐領公款66次404萬 判8年定讞

最高法院。（資料照）

2023/10/03 11:52

〔記者張文川／台北報導〕陸軍六軍團二一砲指部防空營預財士王前文，任內因積欠賭債，2年期間陸續在軍方國庫支票上，蓋上盜刻的營長和出納印鑑章，詐領或侵佔公款404萬餘元，二審高等法院依79件「現役軍人犯侵占公有財物罪、利用職務機會詐取財物」、「公務員假借職務機會偽造有價證券」等罪，將王男合併判處8年徒刑，沒收犯罪所得404萬餘元；最高法院駁回上訴定讞。

檢方調查，26歲王前文2017年4月被派到二一砲指部防空營擔任預財士，負責管理營上財物收支，熟知國庫支票支領流程，但他積欠賭債，同年6月開始利用經手支票的機會，侵佔或詐領國軍公款，同年8月開始利用新舊任營長交接、以及其他預財士退伍、在外受訓機會，盜刻印章兌領支票。

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直到2018年11月軍方行政調查，2天，王男眼見東窗即將事發，主動具狀向檢方自首。

一審桃園地院認定，王男利用辦理軍營財務機會，侵占應支付給廠商的款項4次共15萬餘元，犯4次詐領公款罪。

王男並利用前後任營長交接之際，偽刻新營長的印鑑章，並趁營出納退伍、營部連預財士受訓時，偽刻他們的印章，私自辦理印鑑變更，冒蓋62次支票，至銀行從防空營專戶兌現詐領公款389萬多元，犯62件利用職務機會詐領財物罪。

王男另還便宜行事，在13張空白支票偽填金額，冒蓋不知情的營長與出納等人的假印鑑章，將款項存入國軍帳戶銷帳，犯13次偽造有價證券罪。

桃院依79罪各判刑1年6月至4年徒刑，合併應執行12年；王針對應執行刑期提出上訴，二審高院認為整體犯行的罪質相同、手法近似、反覆實施，自首坦承並已返還42萬元犯罪所得，沒有前科，一審量刑12年過重，故改判8年。

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