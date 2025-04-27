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    鋒面來襲又要變天！明北部晨起下雨 週二轉晴溫暖偏熱

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    2025/04/27 19:08

    〔記者林志怡／台北報導〕今日短暫的好天氣後，明天又要變天。中央氣象署指出，明日將有一波鋒面通過台灣，中部以北地區可能有較大雨勢出現，且鋒面後的東北季風預計影響北台灣至週二，北部地區白天氣溫將下降至25度左右，但週二後就會恢復到30度左右的水準，其他地區氣溫則整週維持在30度上下，僅中部地區降雨時，可能稍有下降。

    今年第一波梅雨 預估下週日報到

    中央氣象署預報員劉沛滕指出，今晚鋒面將逐漸接近金門、馬祖地區，並於明日由北往南通過台灣，北部地區天亮前就會有降雨出現，且在鋒面通過期間，中部以北、宜蘭、花蓮地區有陣雨或雷雨，且可能出現較大雨勢，其他地區也有可能出現零星降雨。

    劉沛滕說，週二、週三水氣將明顯減少，天氣迅速恢復穩定，僅東半部地區有零星降雨，西半部地區則可能有午後降雨，但週四至週六期間，水氣將再度增加，東半部地區有局部降雨，山區與近山區平地則可能出現午後雷雨，另北部地區週四的雲量也相對偏多，有零星降雨機率。

    此外，劉沛滕表示，預估下週日將迎來今年第一波梅雨鋒面，且位置較接近台灣北部地區，北台灣可能有局部陣雨或雷雨發生，但後續是否直接影響台灣有待觀察，實際情況視鋒面形成時間與台灣的距離而定，氣象署也持續觀察鋒面預報及發展情況。

    針對氣溫方面，劉沛滕說，明日受到鋒面通過帶來的降雨，以及鋒面後方的東北季風影響，北台灣氣溫略下降至25度左右，且夜間氣溫約20度左右，但隨著週二後東北季風減弱，白天氣溫也會回復到30度以上，並保持溫暖至偏熱的天氣。

    中部地區在降雨期間，氣溫也有小幅度的下降，白天氣溫約26至28度，但若晴朗無雨時，仍可達到30度上下，南部地區則沒有太大的變化，接下來的氣溫也都會維持在30度或以上。

    未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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