金門前里長詐領回饋金近40萬 涉貪污等罪起訴

金門地檢署偵辦金沙鎮前里長吳姓男子涉嫌詐領公款38萬9千元一案，查獲某工程行開出的發票。（金門地檢署提供）

2024/04/10 22:45

〔記者吳正庭／金門報導〕金門地檢署今天表示，金沙鎮無黨籍前里長吳姓男子涉嫌詐領公款38萬9000元一案，近日偵結，將吳男及工程行負責人王姓男子依觸犯貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物、刑法使公務員登載不實文書、商業會計法填製不實會計憑證等罪嫌，提起公訴。

檢方表示，檢察官郭宇倢2023年11月起，指揮法務部調查局福建省調查處偵辦金沙鎮大洋里前里長吳男等人涉嫌詐領公款案，經對吳等辦公處所及手機執行搜索，並向金沙鎮公所調取相關公文資料，全案於近日偵結。

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檢方調查，吳姓男子2020年擔任里長時，因該里依照「金門縣公有區域性廢棄物轉運處理設施營運階段提供回饋金自治條例」，可向縣環境保護局申請相關回饋金，吳男明知該里轄內某宮廟才完成牆面油漆防水工程，仍於同年12月10日以該里辦公處函文，向金沙鎮公所陳報該宮「整體牆面修繕美化及防水工程」計畫的不實施作，經鎮公所轉環保局，環保局同意補助38萬9000元。

檢方指出，吳男指示金門某油漆工程行負責人王男，以該工程行名義開立不實發票，發票金額為42萬元，再由吳男檢附該發票及某宮竣工照片，向金沙鎮公所申請撥付回饋金，使金沙鎮公所承辦人員誤認該里確有委請上開工程行施作油漆防水工程，而陷於錯誤，於2021年1月14日將38萬9000元匯至工程行帳戶，王男隔日持領出的38萬9000元，前往吳住處將錢交付給吳男，吳因而詐得38萬9000元。

金門地檢署主任檢察官施家榮說，公務員的廉潔是民主法治重要基石，地檢署結合法務部調查局、廉政署、金門縣政府政風處、金門縣警察局等友軍單位，會持續加強偵辦貪污案件。

金門地檢署針對金沙鎮無黨籍前里長吳姓男子涉嫌詐領公款38萬9千元一案，近日偵結。（記者吳正庭攝）

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