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    台中港警小隊長詐領萬餘元公款 休職半年保住飯碗

    懲戒法院判處楊員休職半年，期滿可回復原職。（記者吳政峰攝）

    懲戒法院判處楊員休職半年，期滿可回復原職。（記者吳政峰攝）

    2023/08/05 23:52

    〔記者吳政峰／台北報導〕台中港務警察總隊楊姓刑事警察隊小隊長，2019年間在空白收據上不實填載資料，四度向所屬單位申請誤餐費共1萬4000元，被依偽造文書罪判刑1年2月，緩刑2年，日前再被懲戒法院判休職，期間6月，期滿可回復原職，保住工作。

    判決指出，楊員負責港區犯罪偵防及刑事案件，並兼辦刑事辦案工作費的核銷業務，卻於2019年10月27日，利用偵辦「李善明等人跨境走私毒品案」的機會，持先前向漁港超市平價活海產店所取得的空白收據，虛偽填載「買受人：台中港務警察總隊；108年9月24日；便餐一桌；新臺幣3600元」，並不實登載於刑案誤餐費用申請表及議程表等資料，再由不知情的許姓偵查佐及施姓隊長用印覆核後，向總隊請領刑事辦案工作費核銷。

    同年10月30日，楊員利用偵辦「洪夤嶸、林錦裕等人涉嫌懲治走私條例及菸酒管理法等案」機會，兩度故技重施，分別詐得3200元與3600元的誤餐費；同年12月16日，楊員利用偵辦「李善明、蘇逸豐、薛浩云及賴建男等人涉嫌跨境走私毒品案」機會，用相同手法再度詐得3600元。

    經人檢舉，台中地檢署介入調查，依行使公務員登載不實文書罪起訴，台中地院處楊員1年2月刑，緩刑2年，向公庫支付12萬元確定。內政部再把全案移請懲戒法院審理。

    楊員承認因貪圖方便，不實填載相關收據，然辯稱確實有因情資需要與諮詢人員（即線民）接洽並墊付相關費用，此違失部分情節雖非重大，但他至今仍深覺慚愧，後悔不已，祈請法院給予不受懲戒或從輕懲戒處分。

    懲戒法院指出，楊員身為警察，應如實填載相關文書，却多次偽造文書、公文書登載不實或盜用同仁印章，以向任職機關申領刑事辦案工作費，惟考量其行為態樣、次數、金額、已坦白認過、任職期間的人事簡歷資料等一切情狀後，認判處休職半年適當。可上訴。

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