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基隆殺人未遂犯身無分文趴趴走 雙北警方憂犯案全力追緝

簡嫌一度出現在北市萬華西門町。（記者劉慶侯翻攝）

簡嫌一度出現在北市萬華西門町。（記者劉慶侯翻攝）

2024/05/22 17:23

〔記者劉慶侯／台北報導〕因殺人未遂判刑確定受監護處分的男子簡郁紘19日自基隆某醫院脫逃至北市，後潛往新北市。由於他身無分文，為防他作案搶奪財物，目前雙北警方已全面展開追緝。

根據北市警方今天最新調查結果，簡男已於20日自台北捷運龍山寺站搭車至新埔站，另因為簡嫌的家人住在林口地區，簡嫌也可能逃往林口，後續交由新北警追查。

簡郁紘是在去年1月在西門町隨機攻擊路人遭判刑3年，因精神狀況不佳今年3月安排到基隆某精神醫院監護，19日驚傳從基隆某家醫院逃脫，搭客運前往台北，並在南京、三民路的公寓站下車。徒步沿市民大道走到台北車站，並躲藏在地下街內。

台北市警局21日接獲基隆市通報，隨即指派科技戰情中心鷹眼小組、各分局及刑大配合基隆市刑大及刑事局等單位查緝。警方查出簡男昔日在萬華區一帶活動，懷疑對方藏匿在自己最熟悉的區域，特別加強巡邏查緝。

警方根據街頭監視器追蹤，發現對方19日晚間曾到西門徒步區悠閒的聽街頭藝人唱歌，隨後躲在成都路某大樓的梯梯間睡覺；20日凌晨4時左右，到龍山寺周邊想找臨時工打工，但未受雇用，只好到北捷龍山寺站搭捷運轉往新北板橋的新埔站。

警方研判，簡嫌逃逸時身上應沒有帶太多錢，最多只能用來搭乘車輛，以致無法住宿或購買食物，所以才想打臨時工。這一點也讓警方高度緊張，唯恐個性暴躁的簡嫌會起搶劫的念頭。

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