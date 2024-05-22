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中捷隨機砍人兇嫌涉殺人未遂移送 一臉桀驁、不回應動機也未致歉

洪生被依殺人未遂等罪名移送時，未回應任何問題，也沒有道歉。 （記者張瑞楨攝）

洪生被依殺人未遂等罪名移送時，未回應任何問題，也沒有道歉。 （記者張瑞楨攝）

2024/05/22 14:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕就讀護理專科學校的20歲洪姓護專生，昨天（21日）在台中捷運車廂內，持3把刀隨機砍人案，歷經一天一夜偵辦，今天下午2時，分別依殺人未遂、傷害、恐嚇公眾罪等三罪名移送台中地檢署，他押解至地檢署過程，抬頭挺胸且看似一臉桀驁，從中市警局六分局走向警車，記者詢問殺人動機，他沒有任何回答，也沒道歉說「對不起」。

台中地檢署將於今天下午複訊，可能依涉嫌本刑5年以上重罪且涉案重大，有反覆犯罪等疑慮聲請羈押。

洪生的父母親今天聘請律師，從上午9時許，陪同洪生偵訊至下午2時，歷時將4個半小時，台中市警局第六分局依恐嚇公眾罪（持刀於車廂砍人）、傷害與殺人未遂罪（砍兩名傷者）移送中檢，這三項罪名的行為，可能有競合關係，例如他亮刀砍人，亮刀觸犯恐嚇公眾罪，砍人觸犯殺人未遂罪，但兩罪都是一項行為，檢方可能從重依殺人未遂罪起訴。

從六分局走到警車的短暫30多秒，洪生抬頭挺胸，看似一臉桀驁不馴，記者詢問他為何專程從高雄台南到台中犯罪，以及行兇動機，他兩眼直視前方，未回應隻字片語，記者問他是否願意道歉，他也沒回應。

中市警方依殺人未遂、傷害與恐嚇公眾罪移送洪生。（記者張瑞楨攝）

中市警方依殺人未遂、傷害與恐嚇公眾罪移送洪生。（記者張瑞楨攝）

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