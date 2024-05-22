追討孩子被拒 水果刀猛刺前妻折斷......判刑6年

張姓男子持水果刀猛刺前妻，造成前妻重傷，刀刃甚因力道過猛斷成好幾截。（記者彭健禮翻攝）

2024/05/22 10:53

〔記者彭健禮／苗栗報導〕雲林縣張姓男子，無法接受雲林地方法院裁定將孩子監護權交付前妻的暫時處分，從雲林地院驅車追至前妻苗栗娘家，持水果刀將前妻殺成重傷，力道之猛甚至刀刃斷裂。案經苗栗地方法院審理，法官認張男犯殺人未遂罪，判處他6年徒刑。

張男與前妻於2022年10月間離婚，雙方為2歲多幼子的親權歸屬爭執不下。前妻向雲林地院聲請改定親權，由雲林地院於去年12月14日裁定暫時處分，由前妻擔任幼子的主要照顧者，並於隔日上午在雲林地院將孩子交付前妻，前妻旋即開車載幼子返回苗栗娘家住處。

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不料，張男於當天在雲林地院收受裁定書後，無法接受，並得知孩子已被前妻帶回，也立刻從雲林地院驅車追到苗栗，抵達苗栗後，先到五金行購買一把水果刀。

張男抵達前妻娘家後，要求前妻把孩子交出、由他帶走被拒，遂將前妻壓制於牆角，掏出水果刀，朝前妻的背部、腹部及大腿等肢體處猛刺，水果刀因用力過猛折斷，造成前妻重傷。張男由隨後趕抵的警方逮捕，依法送辦。

法官審酌張男與前妻就幼子之監護權爭執，然張男卻因自行誤解雲林法院裁定暫時處分之涵義，對前妻萌生恨意，欲與前妻同歸於盡，進而購買水果刀，連續刺擊前妻，力道大至刀刃斷裂；經前妻父親阻擋後仍不罷手，再度為徒手掐脖子、打頭之行為，欲置前妻於死，顯然缺乏尊重生命之基本道德底線。

法官並考量張男犯後坦承犯行，但於羈押期間曾書寫信件以摻雜歉意、威脅之方式向前妻表示「關一到三年就可以出來，出獄還是會去找孩子」等，可見張男態度並非完全良好，再衡酌張男犯行造成前妻生理上劇痛與心理上驚嚇，而張男迄今尚未獲前妻諒解，及前妻表示從重量刑之意見等一切情狀，依殺人未遂罪處張男6年徒刑。

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