基隆殺人未遂犯脫逃 北市警疑藏匿萬華區動員查捕中

警方追查出簡姓男子於19日已抵達台北。（資料照）

2024/05/21 21:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕殺人未遂通緝犯簡郁紘，19日利用就醫放風機會，自基隆逃逸；警方追查，他當日即潛逃往台北市松山區，再徒步前往萬華西門町。警方根據他昔日活動背景資料，懷疑他藏匿在萬華區。目前北市警全面進行查捕中。

警方表示，簡郁紘是去年1月在西門町隨機攻擊路人，必須先住院接受監護處分。同時 犯下殺人未遂案件，被判處3年徒刑，執行前施以監護5年，今年3月安排到基隆某精神醫院監護。

請繼續往下閱讀...

簡男19日趁放風時逃逸，基隆警方出動大批警力搜捕，一路從市區追到斗子。偵辦人員目前掌握訊息，簡男19日搭客運抵達台北，並在南京、三民路口下車。基隆警方隨即通報北市警方共同查緝中。

北市警局21日接獲基隆市通報後，發現對方自北市松山區下車後，隨即沿市民大道以徒步方式到西門町。市警局隨即指派科技戰情中心鷹眼小組、各分局及刑大配合基隆市刑大及刑事局等單位查緝，除針對簡姓逃逸路線查緝。

警方同時查出簡男昔日大部分時間在萬華區一帶活動，懷疑對方藏匿在自己最熟悉的區，警方目前責由萬華分局針對簡嫌入獄前活動處所的龍山寺公園，加強巡邏查緝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法