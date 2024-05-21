為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

基隆殺人未遂犯脫逃 北市警疑藏匿萬華區動員查捕中

警方追查出簡姓男子於19日已抵達台北。（資料照）

警方追查出簡姓男子於19日已抵達台北。（資料照）

2024/05/21 21:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕殺人未遂通緝犯簡郁紘，19日利用就醫放風機會，自基隆逃逸；警方追查，他當日即潛逃往台北市松山區，再徒步前往萬華西門町。警方根據他昔日活動背景資料，懷疑他藏匿在萬華區。目前北市警全面進行查捕中。

警方表示，簡郁紘是去年1月在西門町隨機攻擊路人，必須先住院接受監護處分。同時 犯下殺人未遂案件，被判處3年徒刑，執行前施以監護5年，今年3月安排到基隆某精神醫院監護。

簡男19日趁放風時逃逸，基隆警方出動大批警力搜捕，一路從市區追到斗子。偵辦人員目前掌握訊息，簡男19日搭客運抵達台北，並在南京、三民路口下車。基隆警方隨即通報北市警方共同查緝中。

北市警局21日接獲基隆市通報後，發現對方自北市松山區下車後，隨即沿市民大道以徒步方式到西門町。市警局隨即指派科技戰情中心鷹眼小組、各分局及刑大配合基隆市刑大及刑事局等單位查緝，除針對簡姓逃逸路線查緝。

警方同時查出簡男昔日大部分時間在萬華區一帶活動，懷疑對方藏匿在自己最熟悉的區，警方目前責由萬華分局針對簡嫌入獄前活動處所的龍山寺公園，加強巡邏查緝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
基隆殺人未遂犯脫逃 搭「1579公車」到台北南京東路下車畫面曝
2024/05/21 17:42

基隆殺人未遂犯脫逃 搭「1579公車」到台北南京東路下車畫面曝
基隆殺人未遂犯脫逃 新北瑞芳、萬里、平溪、汐止暫停開放校園
2024/05/21 16:15

基隆殺人未遂犯脫逃 新北瑞芳、萬里、平溪、汐止暫停開放校園

寶偉遇花園 泰山明志商圈 千坪公園首排
殺人未遂犯逃到台北 教育局：校園今晚到明早暫停開放
2024/05/21 18:47

殺人未遂犯逃到台北 教育局：校園今晚到明早暫停開放
基隆殺人未遂犯脫逃 新北全市校園暫停開放至5/22
2024/05/21 18:33

基隆殺人未遂犯脫逃 新北全市校園暫停開放至5/22
殺人未遂犯趁隙脫逃 基隆衛生局加強檢討監護處分管理
2024/05/21 12:40

殺人未遂犯趁隙脫逃 基隆衛生局加強檢討監護處分管理
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播