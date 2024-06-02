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宜縣性騷常客犯後有悔意積極治療？ 獲輕判躲過牢獄之災

宜縣李姓男子3月再度違反性騷擾防治法，被認為有悔意且允諾積極治療，獲輕判躲過牢獄之災。圖為情境照。（資料照）

宜縣李姓男子3月再度違反性騷擾防治法，被認為有悔意且允諾積極治療，獲輕判躲過牢獄之災。圖為情境照。（資料照）

2024/06/02 20:17

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣39歲李姓男子有多次違反性騷擾防治法前科，今年3月又在羅東夜市伸出鹹豬手，檢察官將他起訴，求刑有期徒刑8月，一審法官認為，李男犯後已有悔意，且積極尋求治療，處有期徒刑6月，併科罰金5萬元，有期徒刑可易科18萬元罰金，李男因此躲過牢獄之災。

據了解，2016年12月起，這名李姓男子數度違反性騷擾防治法，累計已有7案，最近一次在今年3月底，他趁著羅東夜市人潮眾多之際，用右手觸摸一名女子的胸部，被害人報警處理，全案移送宜蘭地檢署偵結起訴。

李男在警詢、檢方偵查及宜蘭地方法院審理中均坦承不諱，承審法官審酌被害人、證人說詞及相關事證，認定他犯性騷擾防治法第25條第1項之意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸其胸部之行為罪，應依法論科。

法官認為，李男有數次違反性騷擾防治法的前案犯罪科刑紀錄，本次又為逞一己私慾，恣意觸摸他人胸部，造成被害人心理不舒服及不安全感，也對社會治安產生不良影響，惟念坦承犯行，事後表示悔意，表明願與被害人和解並賠償，又稱積極尋求治療以防再犯，察官求刑有期徒刑8月尚嫌過重，全案審結，處有期徒刑6月，併科罰金5萬元，有期徒刑部分可易科18萬元罰金。可上訴。

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