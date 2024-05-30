棉花糖爺爺被控襲胸2名國中少女 閨密作證講不清判無罪

林姓老翁被控教國中少女製作棉花糖時趁機襲胸，法官認為目擊證人的供詞有瑕疵判林翁無罪。示意圖。（資料照）

2024/05/30 11:40

〔記者黃佳琳／高雄報導〕68歲林姓老翁平時在國中附近擺棉花糖攤車謀生，兩名女國中生放學後打算買棉花糖當點心吃，林翁被控假意教她們自製棉花糖，卻在教學期間伸出狼爪襲胸，還拿150元和3支麥芽糖當「封口費」，但法官認為罪證不足判林翁無罪。

判決指出，去年2月23日下午4點多，就讀國中的小惠（化名）放學後，在學校旁的棉花糖攤車購買棉花糖準備當點心吃，小惠控訴，攤車老闆林姓老翁假意教她自製棉花糖，牽著她的手操作機台時，趁機用手肘撞擊胸部，還伸手撫摸她的背部和屁股，小惠想把林翁推開，但推不動反被一把拉回，直到另名同學小珊（化名）也來攤車準備買糖，小惠才得以逃脫。

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小惠離開後，林翁被控把目標轉向小珊，用同樣的手法假意要教小珊製作棉花糖，結果也被他襲胸得逞；事後，小珊直指林翁拿了150元和3支麥芽糖當「封口費」，要求她不要跟父母和師長說這件事；小珊被嚇到不知所措，跟小惠訴苦時，得知小惠也被欺負，兩人決定一起報警給林翁教訓。

高雄地院審理時，林翁否認犯行，辯稱在教學時要兩隻手才能教顧客做棉花糖，雙手無法騰空，沒有感覺碰到2名少女的胸部；法官傳喚目擊的女同學詐證，但女同學供詞不一，一會說有看到小惠的胸部遇襲，一會又說自己只是聽小惠講才知道此事，還說自己沒有看到小惠推開林翁，然後還被抓住不讓離開的狀況，至於小珊被侵犯的部分，則沒有證人可以幫她佐證，因此法官認定罪證不足，判林翁無罪，可上訴。

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