女子工地討生活遭襲胸 惡老闆竟怪「遲早的事」還開除她

彰化一名女工人在工地被男技師襲胸，向老闆投訴反遭譏諷「遲早會發生的事」，彰化地院審理找出證據，依強制猥褻罪判處男技師有期徒刑10月。（資料照）

2024/05/27 00:23

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣一名泰國籍男技師與同事A女等工人在某工地頂樓工作，該技師利用其他工人去搬鷹架時，利用手肘強制將A女壓在牆壁上襲胸30秒，事後A女向老闆告狀，老闆認為她說謊，還說「這裡都是男生，遲早會發生的事」並解雇她，讓A女氣得提告。彰化地院審理，認為老闆證詞反而證明A女被襲胸一事，依強制猥褻罪判處男技師有期徒刑10月。

判決書指出，2021年1月17日上午，A女與男技師及一名男工人在某建案頂樓工作，突然男技師要求另名男工人去搬鐵架，男工人一轉頭，男技師即撲向女工人，用左手將A女脖子壓在牆壁上，使A女無法動彈，強行用右手伸進A女衣服內，揉搓胸部30秒，並撫摸A女下體，直到男工人返回才鬆開。

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A女不甘被羞辱，當場去找老闆投訴遭性騷，並要求去醫院驗傷，但老闆非但沒幫他處理，事後還認為A女亂說謊，甚至傳訊「這裡都是男生的工作，只有你一個女生實在是不方便，時間久了會發生事情，以後有女生要做我不會再請了，今天之後不要再來了」等語，面對老闆不力挺，A女只好上法院提告。

面對法官審理，男技師否認犯行，辯稱是先被A女大力捏下體，下意識才會用手去推她，害她受傷等語；另一男工人出庭時表示，事發時未在現場，不知A女遭侵害，讓案情陷入膠著。

法官調查發現，A女驗傷結果，右肩受有2公分瘀清，與醫院受理性侵害事件傷勢符合，另查，事發後男技師曾對A女傳「小可愛，不要生氣啦，對不起你啦」等道歉訊息，以及老闆傳給A女等訊息，造成A女在事後陷入創傷症候群，反而證明男技師犯法的證據。

法官審理，男技師為逞一己淫慾，對被害人強制猥褻，致被害人身心受創，且迄今未與被害人和解，依強制猥褻罪判處有期徒刑10月。

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