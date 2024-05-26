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三峽警辦「秘密派對」灌輸身體自主權 教幼童遠離性侵性騷

三峽警分局今天舉辦親子秘密派對，找來專家教親子認識幼兒身體自主權，宣導如何預防、因應性騷擾及性侵害，獲得家長不少迴響。（記者吳仁捷翻攝）

三峽警分局今天舉辦親子秘密派對，找來專家教親子認識幼兒身體自主權，宣導如何預防、因應性騷擾及性侵害，獲得家長不少迴響。（記者吳仁捷翻攝）

2024/05/26 13:18

〔記者吳仁捷／新北報導〕三峽警分局今天假日舉辦「祕密派對」，以劇場表演方式讓小朋友了解「身體自主權」。吸引上百位親子參加，透過逗趣方式演出親子知名繪本「祕密派對」行動劇，由職能治療師現場解說、進行互動，讓親子很快融入情境，知道「勇敢說出來」、「尋求幫助」等重要性，也讓家長了解幼童面對性侵害、性騷擾的困境，如何傾聽與引導，即時與警方配合，提供孩子需要幫助。

三峽警分局提升學齡前兒童、家長對性侵害及性騷擾防治觀念，教導幼兒建立身體自主權基本概念，學會尊重他人的身體界限，今天在北大特區龍學、龍恩市民活動中心辦理講座，讓幼兒們穿上警察制服、搭上大型重機，警方也出動牛角警察玩偶、恐龍寶寶暖場，吸引親子目光。

三峽警分局副分局長林子翔表示，近來兒少性騷擾性侵的話題再度被關注，家長意識到與自身的關聯，邀請講師授課，讓更多家長了解如何保護兒童，辨識危險及處理方式，教導孩子對身體界線與自身意見表達權利，有助於孩子學習到適切健康觀點，判斷合適碰觸，第一時間表達、拒絕他人不當對待；樹林區南園里長李培鈺也與社區志工們協助小朋友變裝及引導活動。

三峽警分局長許城銘表示，暑假將近，學齡前幼兒或學子放假，在家時間多，接觸各項資訊或外出參加活動機會增加，家長們如何提高、教導孩子了解身體自主權及保護自身安全、遇到被侵犯時如何求救，成為重要課題，也灌輸幼兒、學童不幸遭遇性侵、性騷時，如何與師長溝通，勇敢說出來，共同面對解決。

三峽警分局今天舉辦親子秘密派對，找來專家教親子認識幼兒身體自主權，宣導如何預防、因應性騷擾及性侵害，獲得家長不少迴響。（記者吳仁捷翻攝）

三峽警分局今天舉辦親子秘密派對，找來專家教親子認識幼兒身體自主權，宣導如何預防、因應性騷擾及性侵害，獲得家長不少迴響。（記者吳仁捷翻攝）

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