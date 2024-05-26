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退役軍人隨機擄走女童 逼看兒童色情片還猥褻判2年

新竹地院。（資料照）

新竹地院。（資料照）

2024/05/26 13:15

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕職業軍人退伍且已婚有小孩的新竹縣彭姓男子，騎機車見國小女童小美（化名）獨自經過，竟載回住處播放兒童猥褻影給她看，趁機脫褲舔下體，新竹地院依強制猥褻幼女罪判刑2年。

法官調查，職業軍人退伍的彭男已甄試上科技大學碩士班、已婚且育有1名未成年子女。去年12月29日中午，彭男騎機車行經新竹縣某停車場旁時，見穿著國小運動服的小美獨行，竟將機車擋在小美前方，喝令上車，載往其住處客廳後，先以手機播放色情網站的兒童猥褻影片給小美看，再將小美帶至沙發躺下，強行脫下她褲子及內褲，以手撫摸下體及大腿，並用舌頭舔下體，以此方式強制猥褻得逞，之後才騎車載小美回家。

法官審酌彭男與女童本不相識，於案發時騎車隨機見到，載至住處後，為逞一己私慾，違反女童意願強行脫下褲子及內褲後，以手撫摸生殖器及大腿還用舌頭舔下體，危害女童身體性自主權與身心健康發展。

由於彭男已與被害人等達成民事和解及給付全部款項完畢，被害人等均同意對他從輕量刑，最後依強制猥褻幼女罪，處有期徒刑2年、緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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