色老闆強摸女員工胸部「妳對我誘惑太大」 一審判1年6月

台中一名色老闆在女員工上班第1天就趁機襲胸、摸大腿內側，還藉故拿錯東西就拍臀部懲罰，甚至強拉手摸自己生殖器，一審遭判處1年6月徒刑。（資料照）

2024/05/26 20:01

〔記者陳建志／台中報導〕台中某企業社負責人，竟對第一天上班的女員工襲胸、摸大腿內側，還藉故拿錯東西就拍臀部懲罰，甚至強拉手摸自己生殖器，女子嚇到做了5天立刻提離職，男子還說「妳不要在這邊也好，妳對我誘惑太大了」，女子身心受創暴瘦20公斤提告，老闆雖否認，台中地院審理後仍依強制猥褻罪判處1年6月。

判決指出，這名女員工2023年3月13日開始到台中一家企業社上班，沒想到上班第1天，老闆見公司只有2人，在倉庫以教導商品位置為由，趁機以手觸摸女子臀部、大腿內側靠近陰部位置、胸部、背部等處，還以拿錯商品須處罰為由，要求女子彎腰翹高臀部，以手拍打臀部。

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之後接著，又接連在倉庫，以教導商品位置為由，以手觸摸女子臀部、大腿內側靠近陰部位置、胸部、背部等處，3月17日上午，先在倉庫隔著衣褲以手搓揉及撫摸女子胸部、陰部。當天中午在辦公室，女子受不了告知不適合這份工作要辭職，老闆又趁機擁抱女子，並將右手伸進女子內衣內撫摸左邊胸部，又抓住女子的手隔著褲子觸碰其生殖器，當天下午更強押女子頭部靠近其生殖器，還說：「妳不要在這邊也好，對我的誘惑太大了」、「所有應徵者只有妳眼睛看著我說話」。

該名老闆在審理時，否認有任何強制猥褻犯行，辯稱並沒有碰觸女員工身體，辯護人並指，女員工在警詢及偵查的證述內容不一，部分亦有違常情或與客觀事證不符，不足採信；女員工則證稱，老闆摸她時嚇死了，但還是只能跟他用開玩笑的態度，因為倉庫裡面都是剪刀、刀片，不知道老闆會不會殺她。

女子事後罹患創傷壓力症候群，體重驟減20公斤，每天吃不好、睡不好、壓抑情緒不敢出門，出門若碰到異性，縱使是陌生人總覺得內心被看穿，會感覺聞到老闆身上的味道，真的很痛苦，「我只能苟延殘喘的在黑暗中生活，我沒辦法踏出門去工作」。

台中地院審理時，發現女子歷次證述內容均大致相符，並無明顯瑕疵。且將3月17當天穿著的短袖上衣送鑑後，胸前微物檢出的男性DNA型別與老闆相符，認定女子證稱遭老闆搓揉、撫摸胸部等情節屬實。

台中地院認為，男子為職場上司，竟為逞一己性慾，對女子犯強制猥褻犯行，且始終否認犯行，無意與女子調解，加上女子在審理時表示，每個人都希望壞人踢到鐵板，希望法院從重量刑5年，依強制猥褻罪，判處男子1年6月徒刑，可上訴。

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