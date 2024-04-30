北捷碩士癡漢！對女高中生襲胸7分鐘....還發出喘息聲

葉姓癡漢在北捷車廂抓捏高中女生胸部，高院依加重強制猥褻罪判刑9月。（資料照）

2024/04/30 17:26

〔記者楊國文／台北報導〕有強制猥褻前科的葉姓國立碩士畢業男子，搭台北捷運時伸鹹豬手，2度緊貼1名高中女生恣意摸胸7分鐘，還不斷發出喘息聲，女學生脫困後崩潰痛哭並報案，一審認定葉男犯行屬實，依加重強制猥褻罪判刑9月，葉男上訴，高等法院今駁回。

2021年5月下午5時42分，40歲葉男尾隨17歲、綁著馬尾的高中女學生上捷運，葉男刻意趁人潮擁擠機會，擠到女學生正前面站立，接著以斜背的掀蓋式包包掩護，以右手觸碰、撫摸女學生胸部。

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下午5時45分，女學生驚覺被人搓揉，發覺葉男從側背包伸出鹹豬手，正偷摸她的胸部。當列車抵達松山機場站，女學生為躲避鹹豬手騷擾，快速挪到人比較少的位置，葉男竟如影隨形，再度走到女學生前，並對她襲胸，還不斷發出急促喘息聲，由於其他民眾陸續進入車廂，女學生感到非常不舒服且作噁，終於在抵達南京復興站之前，用力揮打葉男的右手，葉男才縮手，並在抵達南京復興站時下車落跑。

受驚的女學生趕緊打電話向母親求救，當場崩潰痛苦，並在家人陪同下報案，也自責沒當場出聲揭穿葉男惡行。

警方依捷運車廂視器畫面等線索，將具有國立大學碩士學歷、從事網路寫作的葉男查獲到案，葉男矢口否認強制猥褻犯行，指稱雖隨著女學生變換位置，且面對面站立，但當時2人保持至少1個手掌的距離，未碰到女學生任何部位。不過，檢方不採信，依加重強制猥罪起訴。

台北地院審理發現，未婚的葉男曾於捷運站尾隨被害女子至其住處樓梯，伸出鹹豬手抓胸10多秒，被判刑6月確定，此次竟又猥褻女學生長達7分鐘，造成女學生難以回復的心理創傷，依「成年人故意對少年強制猥褻罪」判刑9月。

葉男不服上訴高等法院，仍否認犯行，高院審理認定葉男且犯後態度不佳，毫無悔意，今判決駁回。

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