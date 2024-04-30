男墾丁玩沙灘車強摟女子被打到骨折 襲胸跟打人的都被判刑

墾丁玩沙灘車卻爆發衝突，襲胸張男被呂、吳2男打到骨折，3人全被屏東地院判刑。（記者李立法攝）

2024/04/30 12:03

〔記者李立法／屏東報導〕張姓男子與友人到墾丁玩沙灘車，竟對不認識的女遊客強摟並襲胸，女子的呂姓丈夫及吳姓友人制止並毆打張男，導致其下頷骨骨折，開心出遊卻爆發衝突，襲胸跟打人的雙方都被送辦，涉強制猥褻的張男被判刑10個月，防衛過當的呂男及吳男被依傷害罪各處拘役45天、55天，可易科罰金及上訴。

張男2年多前與友人到墾丁玩沙灘車，竟強摟一名準備搭乘沙灘車的女遊客，並在過程中接觸到女子的胸部，令被害人飽受驚嚇奮力掙脫，被害女子的呂姓丈夫見狀趕緊上前制止，隨即發生扭打，呂的吳姓友人也下場助拳，導致張男下頷骨閉鎖性骨折、頭部及胸部受到擦、鈍傷，雙方都進警局。

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張男辯稱，是將被害人誤認為友人的妻子，才會拉她上車，並沒有強摟及碰觸被害人的胸部；呂、吳2人則強調是為保護被害人所採取的正當防衛。

屏東地院檢視相關證人說詞及錄影畫面等事證後，認為張男所辯不足採信，依強制猥褻罪判處10個月徒刑，並根據現場影像及張男所受傷勢，認為呂、吳2人對張男所採取的制止行為已超過正當防衛範圍，依涉案程度分別判處呂男及吳男各45天、55天，得易科罰金。

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