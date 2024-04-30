為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

男墾丁玩沙灘車強摟女子被打到骨折 襲胸跟打人的都被判刑

墾丁玩沙灘車卻爆發衝突，襲胸張男被呂、吳2男打到骨折，3人全被屏東地院判刑。（記者李立法攝）

墾丁玩沙灘車卻爆發衝突，襲胸張男被呂、吳2男打到骨折，3人全被屏東地院判刑。（記者李立法攝）

2024/04/30 12:03

〔記者李立法／屏東報導〕張姓男子與友人到墾丁玩沙灘車，竟對不認識的女遊客強摟並襲胸，女子的呂姓丈夫及吳姓友人制止並毆打張男，導致其下頷骨骨折，開心出遊卻爆發衝突，襲胸跟打人的雙方都被送辦，涉強制猥褻的張男被判刑10個月，防衛過當的呂男及吳男被依傷害罪各處拘役45天、55天，可易科罰金及上訴。

張男2年多前與友人到墾丁玩沙灘車，竟強摟一名準備搭乘沙灘車的女遊客，並在過程中接觸到女子的胸部，令被害人飽受驚嚇奮力掙脫，被害女子的呂姓丈夫見狀趕緊上前制止，隨即發生扭打，呂的吳姓友人也下場助拳，導致張男下頷骨閉鎖性骨折、頭部及胸部受到擦、鈍傷，雙方都進警局。

張男辯稱，是將被害人誤認為友人的妻子，才會拉她上車，並沒有強摟及碰觸被害人的胸部；呂、吳2人則強調是為保護被害人所採取的正當防衛。

屏東地院檢視相關證人說詞及錄影畫面等事證後，認為張男所辯不足採信，依強制猥褻罪判處10個月徒刑，並根據現場影像及張男所受傷勢，認為呂、吳2人對張男所採取的制止行為已超過正當防衛範圍，依涉案程度分別判處呂男及吳男各45天、55天，得易科罰金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
上尉連長猥褻5士官兵 賠百萬判緩刑
2024/04/08 07:06

上尉連長猥褻5士官兵 賠百萬判緩刑
監視器拍下棉被劇烈起伏 法官確信他在做這件事......
2024/04/06 10:19

監視器拍下棉被劇烈起伏 法官確信他在做這件事......

美術館南區質優 輕豪宅新成屋有價值
金錢豹男客亂摸傳播妹私處 辯「酒店文化」踢到鐵板
2024/04/13 23:43

金錢豹男客亂摸傳播妹私處 辯「酒店文化」踢到鐵板
正妹在超商說出手機號 噁男暗記騙出強吻猥褻吃官司
2024/04/21 14:54

正妹在超商說出手機號 噁男暗記騙出強吻猥褻吃官司

三星全新8K顯示器 送近六萬元好禮
駕訓班教練摸女學員私處 還拉手碰「那話兒」說「很硬」
2024/04/14 21:46

駕訓班教練摸女學員私處 還拉手碰「那話兒」說「很硬」
法操》犯後毫無悔悟！朱學恒強制猥褻為什麼遭到重判？
2024/04/03 11:03

法操》犯後毫無悔悟！朱學恒強制猥褻為什麼遭到重判？
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播