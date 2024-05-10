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幫妙齡女按摩抓胸襲陰還尾隨 8旬國術館老闆下場出爐

國術館80歲林姓負責人為妙齡女子按摩，竟反常用力抓捏胸部，還將手伸入她褲子內「一手撫摸私處、另一隻手抓胸」。（情境照）

國術館80歲林姓負責人為妙齡女子按摩，竟反常用力抓捏胸部，還將手伸入她褲子內「一手撫摸私處、另一隻手抓胸」。（情境照）

2024/05/10 11:39

〔記者張文川／台北報導〕台北市國術館80歲林姓負責人前年為妙齡女子按摩，竟反常用力抓捏胸部，還將手伸入她褲子內「一手撫摸私處、另一隻手抓胸」。女客離開後，林男竟一路尾隨，嚇得她跑到超商內求救。高等法院依據被害人左胸、下體均被抓捏至泛紅等驗傷證據，認定林男犯行明確，考量他年邁不適合入獄，今年1月依強制猥褻罪判刑6月，得易科罰金18萬元。最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，林男在台北市經營國術館，提供按摩服務。2022年5月某天傍晚，妙齡女子小雅（化名）到國術館，經林男解說後，同意肩頸、背部按摩及溫灸。

過程中，林男要求躺臥按摩床的小雅拉起上衣，解開內衣扣環。不久後，林男突然將雙手伸入她的內衣抓捏胸部，大拇指按壓胸部間的部位，小雅察覺有異，將林男手推開。

林男改為按壓腹部，卻繼續向下，將小雅外褲拉到肚臍至下體間，伸手到內褲裡撫摸，另一隻手抓她胸部，強制猥褻得逞。小雅不甘受辱提告。

林男應訊時否認犯行，辯稱沒有要求小雅拉起上衣、解開内衣扣環以利操作，而且是依照她的要求按壓腹部肚臍周圍部位，也是隔著衣服按摩，並未摸胸部、陰部及陰部附近，警詢時，記載他有將手深入內褲一點點，則是記錯了。

法官審理時，小雅證稱，林男按摩時，反常地用力抓捏她的胸部，也碰觸陰部等私密處，她離開國術館後，心裡很恐慌，不知道如何處理，林男竟又出現在她面前，她打手機向男友求救，跑到超商向店員請求協助躲藏。

高等法院審理認為，小雅隔天凌晨到醫院驗傷，左乳房、外陰均泛紅，約有4乘2公分的大小；小雅離開國術館後，林男竟一路尾隨她到超商，動機不尋常，小雅前後指述一致且無誣陷動機，男友也證稱，她急著撥數通電話求救，「有人要性侵我，快來救我」。

合議庭認定林男犯行明確，考量他已高齡80歲不適合入監矯治，依強制猥褻罪判刑6月、可易科罰金18萬元。

最高法院認為二審無違誤，駁回林的上訴確定。

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