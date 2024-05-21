為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

殺人未遂犯趁隙脫逃 基隆衛生局加強檢討監護處分管理

簡姓男子從精音醫院逃脫，警方公布影像追查。（記者盧賢秀攝）

簡姓男子從精音醫院逃脫，警方公布影像追查。（記者盧賢秀攝）

2024/05/21 12:40

〔記者盧賢秀／基隆報導〕一名殺人未遂犯受監護處分的簡姓男子19日從基隆某精神醫院趁隙脫逃，近日造成基隆民眾恐慌，由於簡男19日上午脫逃醫院下午才通報，造成查緝難度，基隆市衛生局長張賢政表示，已保全證據調查、檢討，並要求院方加強門禁管理。

殺人未遂犯簡姓嫌犯19日上午脫逃，引起許多市民和家長學校恐慌，目前學校和部分里長會堂暫停開放，市長謝國樑表示，尊重校方對校園管理的做法，警方已派人加強校園巡邏，維護校園安全，且簡男經過治療病情穩定，民眾不用過度恐慌。

由於簡男在上午就已脫逃醫院下午才通報，造成警方搜尋難度，今天公布簡嫌的行蹤都是19日的，在義一路搭車往濱海公路方向行駛，成為行蹤斷點。

張賢政說，第一個時間，已請醫院儘快的把相關的資訊提供給警察機關查處，也請醫院加強醫院的門禁管制，個案的照護、關心跟管理，確保目前住院中的個案得到適當的照顧跟管理。

衛生局也發文請醫院說明相關的作為，將會檢討醫院管理以及通報的責任。後續調查如果有相關的違反精神衛生法的規定，我們也會根據精神衛生法做相關的查處，目前已要求加強門禁管理。

約40歲簡男去年1月在台北市萬華區攻擊1名女子，被檢方依殺人未遂罪嫌起訴。法官審理認定犯行，判刑3年，因他罹患知覺失調症，執行前令入相當處所，施以監護5年，被安排住進基隆地區的醫院監護。結果19日利放風時間逃脫，目前已通報全國警力尋找簡男。

基隆市警察局公布簡男逃脫路線。（記者盧賢秀攝）

基隆市警察局公布簡男逃脫路線。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
張榮興掌警署 黃明昭接國安局副局長
2024/05/21 05:30

張榮興掌警署 黃明昭接國安局副局長
張榮興︰未來打詐是重中之重
2024/05/21 05:30

張榮興︰未來打詐是重中之重

60歲男星大談老少戀寵嫩妻驚人竟靠這關鍵
基隆殺人未遂犯脫逃 緊急通緝
2024/05/21 05:30

基隆殺人未遂犯脫逃 緊急通緝
穿越半個基隆！殺人未遂犯逃脫 搭車往濱海逃逸
2024/05/21 11:04

穿越半個基隆！殺人未遂犯逃脫 搭車往濱海逃逸
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播