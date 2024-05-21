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彰化男超車超不過 竟亮西瓜刀攔車

彰化蕭姓男子不滿前方車輛不給超車，竟亮西瓜刀攔車理論。（民眾提供）

彰化蕭姓男子不滿前方車輛不給超車，竟亮西瓜刀攔車理論。（民眾提供）

2024/05/21 19:46

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣一男子日前開車行經永靖鄉永興路二段時，疑似未禮讓後方車輛超車，結果引起後車駕駛33歲蕭男不滿，強行跨越雙黃線超車，又拿出西瓜刀逼蕭男下車理論，警方獲報到場，將兩人帶回調查，訊後將蕭男依強制及恐嚇罪嫌移送法辦，違規超車部分另依道路交通法規裁罰。

這起危險駕駛過程都被行車記錄器拍下，被害駕駛戴著家人穩穩行駛路上，遇到後方一車輛不斷閃大燈想超車，可是駕駛無法讓出車道，後方車輛於是長鳴喇叭超越，並急停在被害駕駛車輛前，雙方發生口角，蕭男於是從後車廂拿出一把西瓜刀理論，幸好一旁女性友人攔阻，駕駛也趕緊報警，未讓衝突加劇。

警方表示，該起行車糾紛發生在18日晚間10點多，雙方駕車行經永興路二段時，蕭男欲從後方超車，不過被害駕駛認為該道路為雙黃線路段，而不理會繼續駕駛，後來蕭男超車後又急停前方，被害駕駛也上前理論，怒嗆「你是怎麼開車的」，引起蕭男不滿，於是從車廂內拿出西瓜刀要脅下車理論，沒多久警方據報趕到，將兩人帶回警察局冷靜。

警方表示，蕭男供稱平時在賣水果，才會隨車帶一把西瓜刀。警方訊後，將蕭男依刑法強制及恐嚇罪移送彰化地檢署偵辦，違規跨越雙黃線超車部分，另依道路交通管理處罰條例裁罰600元至1800元罰單。

蕭男不滿前方車輛不給超車，一度長鳴喇叭，強行跨越雙黃線超車。（民眾提供）

蕭男不滿前方車輛不給超車，一度長鳴喇叭，強行跨越雙黃線超車。（民眾提供）

蕭男欲持西瓜刀理論，副駕駛乘客下車攔阻，才未釀成大禍。（民眾提供）

蕭男欲持西瓜刀理論，副駕駛乘客下車攔阻，才未釀成大禍。（民眾提供）

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