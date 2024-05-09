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被按喇叭很不爽 小貨車司機路中停車吵架 吊扣車牌6個月

小貨車司機與轎車駕駛（檢舉人）起爭執的地點，就位於這處路口旁。（記者張瑞楨翻攝自Google街景）

小貨車司機與轎車駕駛（檢舉人）起爭執的地點，就位於這處路口旁。（記者張瑞楨翻攝自Google街景）

2024/05/09 09:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一家環保公司的蔡姓負責人，2022年駕駛小貨車行經中市太平區，被另一輛車駕駛按喇叭，蔡男氣呼呼把小貨車停於車道，下車找對方吵架，卻被對方持行車記錄器檢舉，警方開罰並吊扣車牌6個月，蔡男提起行政訴訟，指警方「不分是非，只會助長檢舉人惡習」，小貨車6個月不能行駛，會影響公司營運與生計，法官勘驗錄影認為，蔡男行為具危險性，理論吵架更不是可以驟然把車暫停於車道的「突發狀況」，駁回蔡男之訴確定。

判決書指出，台中市一家環保公司的蔡姓負責人，2022年12月26日中午駕駛該公司的小貨車，行經台中市太平區溪洲西路，該路僅雙向各兩個車道，蔡男見一輛車擋住巷口，他鳴按喇叭，對方也報復性鳴按喇叭，雙方「叭叭」亂響互嗆，蔡男氣得把小貨車停在車道上，下車查看並與對方爭吵，卻被對方檢舉，台中市警局依道路交通管理處罰條例的「非遇突發狀況，在行駛途中於車道中暫停」開罰，處6000元罰鍰，吊扣汽車牌照6個月，也就是這輛小貨車，6個月不能行駛，蔡男向台中高等行政法院提起行政訴訟。

蔡男主張，檢舉人故意鳴按喇叭，製造機會使他下車查看，雙方發生爭吵，他不是故意吵架，也不是停路中央，檢舉人提供的行車記錄器，畫面剪接變造，他質疑警方接獲檢舉就開罰，「不分是非，只會助長檢舉人惡習」，另外，這輛小貨車屬於公司資產，中小企業資源不多，吊扣車牌6個月影響公司營運與生計，違反憲法保障人民生存權及工作權，他聲明罰單處分撤銷。

法官卻認為，勘驗錄影畫面顯示，小貨車與檢舉人的轎車，雙方沒有碰撞，檢舉人鳴按喇叭後，小貨車急停於車道上，駕駛人（蔡男）與前座乘客都下車找檢舉人理論，導致兩個車道僅剩一個車道，小貨車驟然暫停車道，可能造成後車不及煞停而追撞，且後車為能順利前進，必須先逆向繞過小貨車，容易與對向車道的汽車碰撞，相當的危險。

法官強調，下車找人理論，這不是「突發狀況」，且前方路旁有停車空間，小貨車駕駛人（蔡男）捨此不為，逕自將小貨車停於車道中，更加證明違規行為明確，駁回蔡男之訴，全案確定。

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