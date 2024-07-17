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首頁　>　社會

涉幫詐團洗錢2700萬 徐巧芯大姑夫妻等4人起訴

台北地檢署。（資料照）

台北地檢署。（資料照）

2024/07/17 09:51

〔記者陳彩玲／台北報導〕國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫妻和友人林于倫、劉女助理吳沂珊涉嫌協助詐團洗錢，不法金流高達2700萬餘元，台北地檢署今依洗錢、組織等罪起訴劉女等4人。

檢方起訴指出，杜秉澄擔任控盤指揮、運作「後端水房」、建立規章，負責與前端水房負責人「武提」聯繫，並指揮劉向婕使用Line帳號「禮貌的小熊」、「幽默的小熊」作為工作機，配合製作對話紀錄，產生虛假KYC資料應付檢警調查；另招募林于倫提供名下「東霖公關顧問公司」帳戶作為洗錢使用；吳沂珊則負責回報虛幣交易數量、更新每日虛幣交易額度等。

檢警查出，去年3、4月，杜秉澄與詐團成員綽號「小老虎」、「葉先生」「武提」共組組織，幫前端水房洗錢。只要前端水房將詐欺款項匯入東霖帳戶，杜秉承再指揮劉向婕、林于倫、吳沂珊以現金提領、跨行轉帳或匯款等方式取出款項，將台幣轉換為虛擬貨幣，回存到前端水房指定的錢包，營造回幣時有虛幣交易的假象，不法金流高達2700萬餘元。

至於杜秉澄爆料徐巧芯涉入「潛艦聲紋不法案」、「收受回饋」、「內線交易」等案，台北地檢署另分「他」字案偵辦中。

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