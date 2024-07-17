走私962公斤安毒進港躲安檢 同夥假跳海誤導海巡搶救判刑

漁船涉走私962公斤毒品，並為躲避安檢，二度演出跳海戲碼，船長等3人被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

2024/07/17 09:58

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄港籍連鴻號漁船涉嫌走私962公斤愷他命，並為躲避安檢，同夥竟演出二度跳海戲碼，誤導海巡人員前後搶救，但隔天仍被查獲，高等法院高雄分院上午依違反毒品危害防制條例，判處船長許禎哲徒刑6年、同案被告林永承5年6個月、陳安福5年8個月。

判決書指出，連鴻號漁船船長許禎哲與運毒集團綽號「明哥」的約定，在2022年1月間，從國外運輸愷他命48麻袋，重量約962公斤，分成950包的小包茶葉包裝，酬金3100萬元，許並收取200萬元前金。

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許隨後找友人林永承幫忙，並支付50萬元後，再找友人陳安福在岸上待命，同時買3台廢棄冰箱，準備儲存毒品。

同年2月6日，連鴻號漁船自屏東縣琉球鄉新漁漁港出海，在約定海上地點接運毒品後，以腐敗發臭的魚餌覆蓋遮掩，當晚隨即返航入港，並為躲避安檢，許竟打電話給陳，指示他二度跳海進行調虎離山計策，成功吸引海巡人員前往求援，毒品也被順利運走藏匿，但隔天仍被海巡人員查覺有異，循線逮捕3人，並查扣48麻袋共962公斤毒品。

屏東地院依違反毒品危害防制條例，判處船長許禎哲徒刑6年、林永承5年6個月、陳安福5年8個月徒刑，3人不服上訴，高雄高分院上午判決駁回，尚未定讞。

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