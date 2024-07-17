正妹女大生盛裝打扮買點數卡見男網友 民眾警方保住打工積蓄

女大生盛裝打扮見網友（左）險遭詐騙，熱心民眾在旁勸阻。（記者張軒哲翻攝）

2024/07/17 15:10

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市沙鹿區陳姓女大生，日前在網路交友軟體APP上認識一名男子並聊天數日，讓她情竇初開，2人相約見面，但男子表示要先購買3萬元點數卡，並把開卡序號翻拍給他，才能見面；陳女昨日上午梳妝打扮前往超商，超商店員查覺有異提醒是否遭詐，連後方等結帳的婦女也一再提醒，並趕緊通報警方到場，長相清秀的陳女才大夢初醒。

20歲陳女長相清秀單純，近期在網路結識帥哥網友，男子每天網路傳情，她卻誤以為愛情來了，險些匯出辛苦打工的積蓄。清水警分局今日指出，明秀派出所警員曾裕翔及蕭弘毅獲報立即趕到超商，耐心向陳女說明，現在很多詐騙集團會假扮網友，潛入各種社群及交友軟體，透過交友聊天，慢慢誘騙被害人匯款、購買點數，贈給陌生網友，最後被害人無法再連絡上網友。陳女聽到這裡驚覺遭詐騙。幸好有店員、民眾與員警即時阻詐，陳女得知無法與網友見面，但卻保住了3萬元的積蓄，也讓員警為自己上了寶貴的一課。

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清水警分局分局長蔡慶星呼籲，現在「假交友」的詐騙案件非常多，民眾面對網友的「美照」、噓寒問暖及甜言蜜語要有所提防，切勿陷入情網沖昏頭而聽從對方的指示匯款、購買虛擬貨幣或點數卡，把自己的財產交付給未曾見面的人。民眾如碰到網友要求交付金錢、購買點數卡時，即應多加警覺，並請利用165防詐騙專線或110報案專線加以諮詢，避免財產損失。

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