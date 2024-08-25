蔬果價格飆漲 南投警「護農專案」動用無人機

南投縣警察局信義警分局實施「護農專案」，員警深人果園加強巡守。（信義警分局提供）

2024/08/25 11:25

〔記者張協昇／南投報導〕受凱米颱風及近期午後豪大雨不斷影響，南投縣信義鄉各類蔬果價格居高不下，信義警分局為守護農民心血，避免農作物、機具遭竊，實施為期1個月的「護農專案」，除加強區域聯巡等各項勤務作為防範外，也運用無人機巡視工寮、蔬果園及偏僻農路，發掘可疑人車，展現護農決心，呼籲宵小勿蠢動。

南投縣信義鄉是縣內敏豆、甜椒、葡萄、芒果、蓮霧、高麗菜及牛番茄主要產地，但受之前凱米颱風及近期午後豪大雨影響，各類蔬果價格飆漲，引起宵小覬覦，信義警分局因而規劃實施為期1個月的「護農專案」，24日晚間於盛產葡萄的豐丘村舉行勤教，集結警、民力16名，針對信義鄉16處重點蔬果園及工寮加強巡邏、守望，宣示護農決心。

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信義警分局指出，「護農專案」除透過結合民力加強區域聯巡、增加巡邏班次及設置臨時巡邏箱等勤務作為防範，由於信義鄉是山地鄉，許多地方人車不易抵達，因此也運用無人機巡視工寮、蔬果園及偏僻農路，盼達到點、線、面的全方位防護，一旦發掘可疑人車，即展開必要勤務作為。

警方強調，信義鄉蔬果農產品無論產量、品質都在國內市場占有一席之地，也是當地居民主要的收入來源，守護農民辛苦栽培的成果警方責無旁貸，必然採取一切勤務作為護農，並將視執行情形及成效滾動檢討專案勤務作為及實施時間，呼籲宵小勿以身試法。

南投信義警分局實施「護農專案」，設置臨時巡邏箱。（信義警分局提供）

南投信義警分局實施「護農專案」，運用無人機巡視工寮、蔬果園及偏僻農路。（信義警分局提供）

南投信義警分局實施「護農專案」，結合民力在夜間加強守望勤務。（信義警分局提供）

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