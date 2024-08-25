奇！台中賓士飛越分隔島撞入車陣 網友：這根本特技吧

台中劉姓男子昨天傍晚駕駛賓士車，行經台中龍井向上路6段要迴轉時，卻離奇飛越中央分隔島，撞上準備左轉的自小客車，造成5人送醫。（記者陳建志翻攝）

2024/08/25 10:56

〔記者陳建志／台中報導〕台中市劉姓駕駛昨天傍晚5點多駕車行經龍井區向上路6段時，原本打算迴轉後直行往沙鹿方向，沒想到車子繞了一個大圈後飛越中央分隔島，撞進路口的車陣中，劉男頭部擦挫傷，被他撞上的小客車上姚姓駕駛左肩擦撞傷、3位乘客頭暈送醫檢查；肇事影片曝光後，不少網友看到都直說「這根本特技吧」！劉男稱，因迴轉時加速過猛才釀禍；詳細肇事原因仍待警方調查。

這起車禍發生在昨天下午5點11分左右，當時劉姓男子駕駛賓士車行經台中龍井向上路6段左轉第1車道，原本想要迴轉往沙鹿方向，沒想到車子在迴轉時卻失控，轉了一個大圓圈後失控，先飛越中央分隔島，並整個車頭翹起來直接撞上正在準備左轉由姚姓男子駕駛的自小客車。

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劉男肇事後自己頭部擦挫傷、被撞的姚男則是左肩擦撞傷，另外車上3位乘客頭暈送醫檢查，所幸均無大礙。

肇事過程的影像今天也曝光，因肇事過程太離奇，民眾看到都說：「這根本特技吧」；肇事的劉男則表示，因迴轉時加速過猛，才會失控橫越分隔島撞上，詳細肇事原因將由警方調查後釐清。

台中劉姓男子昨天傍晚駕駛賓士車，行經台中龍井向上路6段要迴轉時，卻離奇撞上準備左轉的自小客車，造成5人送醫。（記者陳建志翻攝）

台中劉姓男子昨天傍晚駕駛賓士車，行經台中龍井向上路6段要迴轉時，卻離奇轉了一個大圈圈橫越中央分隔島撞上自小客車。（記者陳建志翻攝）

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