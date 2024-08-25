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竹縣首屆原民運動會 橫山警分局員警「參一咖」

新竹縣首屆原住民族運動會今天持續在尖石鄉舉行，未來每年8月都會登場。（取自竹縣府官網）

新竹縣首屆原住民族運動會今天持續在尖石鄉舉行，未來每年8月都會登場。（取自竹縣府官網）

2024/08/25 10:55

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣首屆原住民運動會在尖石鄉綜合運動場舉行，管轄的橫山警分局員警們竟也「參一咖」出賽，對象就是鎖定詐騙集團等不法份子，較量、比拚誰對部落治安、秩序的影響力比較大。

這個首屆新竹縣原民運動會比賽項目有籃球、槌球、慢速壘球、文化健康操、族語朗讀，以及傳統射箭、傳統拔河、傳統撒網等傳統技藝競賽項目，主要想展現原住民族傳統文化和運動精神，獎金共有30萬元獎金，吸引縣內尖石、五峰以及關西鎮馬武督部落的原住民族選手踴躍參賽。

昨天就已經登場，開幕典禮結合歲時祭儀系列活動和祈福，晚上並有部落音樂晚會、選手之夜，今天是第2天的賽程，也是活動最後一天。

新竹縣橫山警分局為了兼顧選手和遊客的交通順暢，2天中考量參賽人員、帶入的車潮等，一併整合內灣交通疏導勤務，編排25名警力執勤和待命外，也搭這個運動會的便車，跟警局合作舉辦原住民族的親子活動。透過活動宣導性別平等、職場平權、交通安全以及反詐騙，用更親切、生活化的方式，維護部落的治安和秩序。

縣府原住民族行政處表示，為期2天的賽事花費約415萬元，其中175萬由縣款支應，尖石和五峰各配合出45萬，行政院原民員則補助150萬辦理。專為設籍新竹縣約2萬2000名的原住民籍縣民舉行，比賽項目有籃球、槌球、慢速壘球、文化健康操、族語朗讀，以及傳統射箭、傳統拔河、傳統撒網等傳統技藝競賽項目。

晚會節目則跟新竹縣文化基金會合作，邀請「新世紀文化藝術團」演出賽德克舞蹈，以口簧琴直笛、木琴的伴奏抒發感情，展現賽德克族在歡樂的慶典場合，用族人的歌舞獻給祖靈。

縣府原住民族行政處長雲天寶說，新竹縣原住民族運動會未來會配合8月1日原住民族日、歲時祭儀系列活動，於每年8月，分由尖石、五峰2個鄉公所輪流舉辦，今年就先由尖石承辦。

新竹縣首屆原住民族運動會今天持續在尖石鄉舉行，未來每年8月都會登場。（取自竹縣府官網）

新竹縣首屆原住民族運動會今天持續在尖石鄉舉行，未來每年8月都會登場。（取自竹縣府官網）

新竹縣首屆原住民族運動會，橫山警分局也趁機加入，跟詐騙集團等不法份子「比拚」，看誰對部落治安的影響力比較大。（橫山警分局提供）

新竹縣首屆原住民族運動會，橫山警分局也趁機加入，跟詐騙集團等不法份子「比拚」，看誰對部落治安的影響力比較大。（橫山警分局提供）

新竹縣首屆原住民族運動會，橫山警分局也趁機加入，跟詐騙集團等不法份子「比拚」，看誰對部落治安的影響力比較大。（橫山警分局提供）

新竹縣首屆原住民族運動會，橫山警分局也趁機加入，跟詐騙集團等不法份子「比拚」，看誰對部落治安的影響力比較大。（橫山警分局提供）

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