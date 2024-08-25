好險！桃園龍潭民宅火警 1家6人睡夢中平安獲救

桃園龍潭雙連街民宅火警，消防人員全力射水搶救。（記者李容萍翻攝）

2024/08/25 15:12

首次上稿11:18

更新時間15:12

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭區雙連街5層連棟透天別墅社區，今（25）日清晨5點34分發生住宅火災，當時屋內有溫姓屋主1家6人睡夢中，聽到有人驚喊「失火」，119消防局接獲報案後，立即派遣救災人車迅速趕往現場。到達時發現1樓客廳起火燃燒，2樓及頂樓有濃煙竄出，樓上有人呼救，情況危急。所幸最後6人均平安獲救，火災原因目前由火災調查科進行進一步調查。

現場指揮官龍潭分隊小隊長黃文進接獲報案組搜救小組進入建築物搶救，發現現場燃燒住家1樓倉庫的茶桌、鞋櫃、雜物、除濕機及2樓廚房的流理台、廚具與客廳的沙發、電視櫃，燃燒面積26平方公尺。

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搶救過程中，消防人員現場利用雙節梯成功引導救出6名受困民眾，包括在2樓架梯救出1位（白姓、男性、50歲）未送醫、3樓架梯救出2位（段姓、女性、54歲；溫姓、女性、25歲）、3位（溫姓、男性、15歲；溫姓、男性、27歲；湛姓、女性、26歲）自行從4樓逃生至隔壁棟相對安全區域避難。計有5人因輕微煙嗆、意識清楚、經預防性送醫治療。

桃園市消防局第四大隊合計出動12車32人，火勢6點06分撲滅。龍潭分隊呼籲民眾如火警時應保持冷靜並遵守「小火快逃、濃煙關門」逃生原則，建議居家應裝置住宅用火災警報器，隨時注意用火用電安全。

有驚無險！桃園龍潭民宅火警3人受困，消防人員利用雙節梯前往2、3樓救人。（記者李容萍翻攝）

有驚無險！桃園龍潭民宅火警3人受困，消防人員利用雙節梯前往2、3樓救人。（記者李容萍翻攝）

桃園龍潭雙連街民宅火警，消防人員全力射水搶救。（記者李容萍翻攝）

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