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大學生當車手交保再犯判刑逾7年 調解還2度放鴿子

大學生車手打出勵志牌、悲情牌與賠償牌上訴求減刑，被法官打臉駁回。示意圖。（資料照）

大學生車手打出勵志牌、悲情牌與賠償牌上訴求減刑，被法官打臉駁回。示意圖。（資料照）

2024/05/18 23:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕汪姓大學生去年加入詐欺集團當車手，面交取款被捕，交保後8天又重操舊業，再度被抓羈押，車手生涯僅20天，各法院陸續判處的宣告刑，總計達7年1月。其中，他向詐苗栗縣賴姓婦人200萬元，苗栗地院判刑1年6月，他上訴打出勵志牌、悲情牌與賠償牌，希望減刑讓他念完大學，扶養被他氣得病情加重的父親，他還聲稱有誠意賠償賴婦，法官駁回說，他兩度放法官與賴婦鴿子，顯然無誠意。

判決書顯示，23歲汪男兩度放鴿子不出庭，民事部分，苗栗地方法院今年3月判決汪男應賠償賴姓婦人200萬元。

判決書指出，汪男去年4月當詐騙車手，每天酬勞3000到5000元。去年4月6日中午，他假冒投資公司收款員，向賴婦取款200萬，下午奔赴台南，向歐姓男子取款250萬。7日與10日又分別在彰化與台北，向2名被害人取款各100萬，11日於新北新莊踢鐵板，取款時被埋伏警方逮捕，檢方聲押，但新北地院12日裁定交保。

汪男重獲自由第8天又回鍋當車手，19日到彰化市向賴姓婦人取款170萬，25日到新北新店取款時再度踢鐵板被捕，法院裁定羈押，終結他20天的車手生涯。

汪男的車手犯行中，台北地院判刑2年最重，其餘判刑6月（未遂）至1年6月不等，宣告刑總計7年1月。

汪男向苗栗賴婦取走200萬元部分，苗栗地院依加重詐欺取財罪判刑1年6月，他上訴二審，先打出勵志牌，懇求給他重新做人機會，完成大學課業；他再打悲情牌，宣稱罹癌父親得知他被重判，病情更嚴重，母親無法工作，請法官憐憫他，減刑讓他賺錢照顧父母；他還打出賠償牌，宣稱願以最大誠意賠償賴婦和解。

不過，高等法院台中分院不接受他的勵志牌與悲情牌，認為一審量刑適當；至於賠償牌，法官駁斥說，他兩度未出庭，放法官與賴婦鴿子，顯然沒有誠意，駁回上訴。可上訴三審。

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