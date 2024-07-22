自由日日Shoot》訴訟當報復工具 害人害己 冒名誣告400案 情侶收押禁見

台南地檢署（見圖）整合全國各地檢署情資、查獲台南善化區一對陳姓情侶涉冒名誣告四百餘案，二十日向法院聲押禁見這對情侶獲准。（資料照）

2024/07/22 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕「告人」作為報復的手段，不僅害人害己、浪費司法資源，更會吃上誣告罪重刑官司；台南善化區一對陳姓情侶與他人有債務糾紛或與友人糾紛，竟涉冒用債權人或糾紛對象名義，向全國十九處地檢署誣告想報復的對象四百餘件案子，使遭到冒名申告者疲於奔命到各地檢署，行徑惡劣。福建省連江地檢署察覺此事通報高等檢察署，高檢署指揮台南地檢署於十九日搜查陳姓情侶據點，依陳姓情侶涉案重大、有逃亡與串滅證之虞，二十日被台南地院裁定收押禁見。

陳姓情侶向全國19處地檢署申告

本案偵辦起於福建連江地檢署主任檢察官鄭子薇於先前受理陳姓男子（四十多歲）、陳姓女子（三十多歲）情侶檔提出的告訴狀時，發覺有冒名申告及誣告情事，進一步查悉陳姓情侶以相同手法向全國十九處地檢署冒名申告。經向高檢署陳報，高檢署檢察長張斗輝於七月十二日召開專案會議，並協調各地檢署調查相關案件及協助分配各地檢署訊問轄區內遭冒名申告的被害人，再彙整給南檢，因陳姓情侶住在台南善化區，由南檢負責偵辦。

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南檢檢察官廖羽羚整合情資後於十九日指揮南市警方等專案小組，持搜索票前往陳姓情侶兩人位於台南市善化區住處及台中市大雅區住處搜索，拘提陳姓情侶到案。

遭冒名約30人 遭誣告約4百人次

檢方調查，陳姓情侶是以電腦打字繕寫告訴狀，並在文末盜蓋冒名申告人的印章，被冒名者多是他們的債權人或有糾紛的朋友，接著把冒名提告妨害性自主、妨害自由等案的告訴狀以郵局寄送方式寄到全國各地地檢署，受理檢察官以書面傳訊提告人與被告者時，遭冒名提告的申告人與挨告的受害人都覺得一頭霧水，也疲於奔命到各地檢署。初步了解，遭陳姓情侶冒用的申告人約有三十多人；遭誣告者約四百人次，其中有重複誣告情形。檢方察覺告訴狀有異後，調閱郵局寄件人身分，查出陳姓情侶涉案。

檢方察覺有異 調閱郵局寄件人追出情侶涉案

檢察官訊問後認為陳姓情侶均涉犯刑法誣告、偽造私文書、偽造印章等罪嫌，且犯嫌重大有逃亡、湮滅證據及勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見，台南地院二十日裁准。南檢襄閱主任檢察官蔡宗聖表示，這對情侶為了報復有糾葛的對方，以如此冒名誣告手段浪費司法資源，實在不該。

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