狂辦門號轉售中國詐團 判刑136月

男子羅楷傑夥同共犯以企業社名義，狂辦門號轉售中國詐團，新北地院依違反個資法、洗錢防制法等罪，加總判刑一三六個月。（資料照）

2024/07/22 05:30

代收驗證碼註冊假帳號 坑騙國人

〔記者王定傳／新北報導〕男子羅楷傑夥同共犯以企業社名義，向電信業者申辦大量行動電話門號轉售給中國犯罪集團，並提供代收驗證碼等服務，犯罪集團以此註冊台灣蝦皮等購物網站會員，除販賣違禁品還向台灣民眾騙錢；新北地方法院依違反個資法、洗錢防制法等卅八罪，每罪判處羅男三至六個月徒刑，加總一三六個月，有十二罪併科罰金四至六萬元，加總六十萬元，另觸犯商品虛偽標記罪，判拘卅日。

違反個資法、洗錢防制法等共38罪

羅男判刑一三六個月，換算是十一年四個月徒刑，但未定應執行刑；合議庭說明，羅男所涉另案尚未判決確定，為減少不必要重複裁判，虛耗司法資源，宜待數罪均確定後，由執行檢察官為適法處理。

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檢方調查，羅男等人以企業社名義申辦門號，配合設置「貓池」（可以一次同時收發多條簡訊的電話數據機）等設備及遠端操作軟體，再透過微信等通訊軟體，提供販售手機門號與代收驗證碼簡訊、語音訊息服務；前期一組門號賣台幣一千三百元，後來每個驗證碼收費約三百元。

有中國犯罪集團以不詳方式取得台灣人個資，搭配羅男等人提供的門號與驗證碼在蝦皮賣違禁品，甚至利用蝦皮帳號進行假交易後產生虛擬帳戶，再以話術騙民眾把款項打入蝦皮錢包，衍生詐欺、洗錢、盜刷等多項犯罪。

合議庭斥責羅男所為助長詐欺等犯罪橫行，主犯成員有恃無恐，行徑囂張，視法律為無物，致我國漸成各種財產犯罪者樂園，犯罪所生危害不輕。

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