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詐團車手為賺2000慘賠252萬 再判刑1年3月

詐團車手為了賺2000元，得賠受害人252萬6000元的損失。示意圖。（資料照）

詐團車手為了賺2000元，得賠受害人252萬6000元的損失。示意圖。（資料照）

2024/03/03 16:49

〔記者顏宏駿／彰化報導〕家住桃園市的黃姓男子前年加入詐欺集團當「車手」，該詐欺集團假冒警察、檢察官，欺騙員林市的曾男違反洗錢防治法，帳戶必須立即監管，曾男把金融卡交給詐騙集團，黃男為了2000元酬勞出面提領，迅被警方逮獲，但被害人帳戶中的252萬6000元被提領一空，警方沒找回錢，也沒抓到黃男的上手，黃男得扛下全部責任，刑事部分，法院依詐欺取財罪判處1年3月徒刑；民事部分，判決黃男應如數賠償被害252萬6000元。

判決書指出，黃男與謝男加入成員不詳的詐欺集團，該集團於2022年4月4日撥打電話及以通訊軟體LINE與被害人曾男聯絡，佯稱其涉嫌洗錢防制法案件，必須將個人資金及金融卡交付監管等語，否則帳戶內的款項將被政府凍結。

判決書表示，曾男分別擁有農會和某銀共兩個帳戶，他先將農會的37萬元餘款提出，再轉匯至其銀行帳戶，該銀行的金融卡和密碼再一併交給目前被通緝、逃亡中的謝男（另案審理），謝男交給黃男提領。

黃男向法官說，謝男交給他1張金融卡，他分6次提領27萬元，再將項款和金融卡交給謝男，謝男給他2000元的酬勞。而曾男的帳戶總共有252萬6000元，迅速被提領一空，黃男雖只承認提領27萬元，但曾男的損失都算在他頭上。

法官表示，因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。被告與所屬詐欺集團成員共同冒用公務員名義詐欺原告，致原告受有252萬6,000元之損害，其行為與原告所受之損害間具有因果關係，被告自應對原告所受損害負侵權行為之損害賠償責任。

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