為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

改善地下工廠消防安全 新北「軟硬兼施」加強稽查提補助方案

經發局以未登記工廠管理及輔導基金，推出消防補助計畫。（新北市經發局提供）

經發局以未登記工廠管理及輔導基金，推出消防補助計畫。（新北市經發局提供）

2024/04/28 12:59

〔記者陳奕劭／新北報導〕近日工廠火災頻傳，不僅業者財損巨大，也衍生空氣汙染。對此，新北經發局將與消防局加強納管工廠查察頻率，並推出「納管工廠消防改善補助計畫」，盼以「軟硬兼施」策略，輔導納管工廠於期限內利用新北消防補助計畫完成改善消防，早日轉型為永續經營的合法工廠。

經發局長何怡明表示，「在新北，納管絕對有在管！」，工廠管理輔導法規定，工廠改善計畫經審查核定者，應於核定二年內改善完成。新北市推動納管工廠消防補助，更直接鎖定製程涉及危險物品且尚未完成消防改善的納管工廠，全面加強訪查頻率，訪查廠內消防安全設備是否符合標準，業者所申報的危險物品是否與實際狀況相符。

何怡明指出，經發局已函請業者盡速自主提報「消防圖說完成日」及「消防改善完成日」。針對新核定改善計畫的納管工廠，也要求提出期程規劃，若未於改善期限內提送「消防改善證明文件」者，將無法申請展延。至於已完成消防改善的業者，可向經發局申領相關補助經費。

經發局補充，今年推出「納管工廠消防改善補助計畫」，完成消防設備改善者可依規模申請申領10萬至20萬元補助，如增設智慧遠端監控防減災系統，可加領2萬元補助，現屬特定工廠業者也可參加，計畫施行重點可至經發局官方網站查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
基隆市營業場所注意！ 7月份起違反消防法將直接開罰
2024/03/21 10:23

基隆市營業場所注意！ 7月份起違反消防法將直接開罰
板橋浮洲都市計畫》安置地下工廠 新北經發局開設專案窗口
2024/04/11 19:18

板橋浮洲都市計畫》安置地下工廠 新北經發局開設專案窗口

三星全新8K顯示器 送近六萬元好禮
瓦斯桶如不定時炸彈 彰消授6大保命法則
2024/04/09 13:56

瓦斯桶如不定時炸彈 彰消授6大保命法則
選址中的新北防災教育科技體驗館 將引入AR、VR建置5大主題館
2024/04/10 13:59

選址中的新北防災教育科技體驗館 將引入AR、VR建置5大主題館

葉總：打造冠軍球隊 先了解問題核心
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播