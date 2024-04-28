改善地下工廠消防安全 新北「軟硬兼施」加強稽查提補助方案

經發局以未登記工廠管理及輔導基金，推出消防補助計畫。（新北市經發局提供）

2024/04/28 12:59

〔記者陳奕劭／新北報導〕近日工廠火災頻傳，不僅業者財損巨大，也衍生空氣汙染。對此，新北經發局將與消防局加強納管工廠查察頻率，並推出「納管工廠消防改善補助計畫」，盼以「軟硬兼施」策略，輔導納管工廠於期限內利用新北消防補助計畫完成改善消防，早日轉型為永續經營的合法工廠。

經發局長何怡明表示，「在新北，納管絕對有在管！」，工廠管理輔導法規定，工廠改善計畫經審查核定者，應於核定二年內改善完成。新北市推動納管工廠消防補助，更直接鎖定製程涉及危險物品且尚未完成消防改善的納管工廠，全面加強訪查頻率，訪查廠內消防安全設備是否符合標準，業者所申報的危險物品是否與實際狀況相符。

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何怡明指出，經發局已函請業者盡速自主提報「消防圖說完成日」及「消防改善完成日」。針對新核定改善計畫的納管工廠，也要求提出期程規劃，若未於改善期限內提送「消防改善證明文件」者，將無法申請展延。至於已完成消防改善的業者，可向經發局申領相關補助經費。

經發局補充，今年推出「納管工廠消防改善補助計畫」，完成消防設備改善者可依規模申請申領10萬至20萬元補助，如增設智慧遠端監控防減災系統，可加領2萬元補助，現屬特定工廠業者也可參加，計畫施行重點可至經發局官方網站查詢。

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