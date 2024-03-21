基隆市營業場所注意！ 7月份起違反消防法將直接開罰

消防隊員到店家進行宣導，並檢測相關防火設施是否符合規定。（記者吳昇儒翻攝）

2024/03/21 10:23

〔記者吳昇儒／基隆報導〕為了提升公共安全及因應消防法修正，基隆市消防局表示，將從7月1日開始，對違反消防法規的營業場所直接舉發，最高可罰30萬元。此次將與過去不同，並無一個月的勸導期，如果發現違規情形，將會直接舉發開罰，呼籲店家務必注意店內消防安全設備，是否合乎規定，以免受罰。

基隆市消防局指出，本次消防安全查處的重點項目是「消防安全設備設置」設置維護（第6條第1項）、「住宅用火災警報器」設置維護（第6條第4項）、「防焰物品」規範使用（第11條第1項），以及「防火管理」實施（第13條第1、3項）等。

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此外，各個營業場所根據場所的危險程度，需要設置不同種類的滅火設備、警報設備、避難逃生設備及消防搶救上之必要設備。而一定規模以上之場所，需要由管理權人，遴用防火管理人並責其製作消防防護計畫書，每半年進行不少於4小時的自衛消防編組演練。以維護場所的消防公共安全。

預計3月底前，消防局各分隊會到轄區的列管營業場所，對於場所的管理權人及業者進行說明，並且分發宣傳資料。對於各目的主管機關也會函文請各目的主管機關了解消防安全未來作法。

消防局長游家懿表示，本次消防法於112年5月份修訂，並於6月公布，共修正了20多條條文，是消防法公布36年來最大幅度調整。正式實施前，正積極對各業者進行「宣導期及輔導期」；7月1日起將會依照新法規定開始進入「檢查期」，也呼籲各營業場所加強場所內的消防安全設備及防火管理事項，全面保障本市的公共安全。

消防隊員到店家進行宣導，並檢測相關防火設施是否符合規定。（記者吳昇儒翻攝）

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