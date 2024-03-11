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清明掃墓時節到 屏東墓地、雜草野火2個月發生316件

最近野草火警有增加的趨勢。（記者葉永騫攝）

最近野草火警有增加的趨勢。（記者葉永騫攝）

2024/03/11 11:01

〔記者葉永騫／屏東報導〕現在正值冬末春初，又逢清明掃墓時節即將來臨，許多民眾紛紛提早進行掃墓，使得墓地火災、雜草火警的案件開始大幅成長，今年1、2月屏東縣已發生316件，讓消防人員疲於奔命打火，不但造成空污，墓地火災也對祖先不敬，消防局提醒民眾不要焚燒雜草，否則會依消防法、空氣污染防制法裁罰，最高可罰10萬元，如觸犯刑法公共危險罪也會送辦。

屏東縣消防局表示，從春節過年期間至今，民眾陸續利用假日開始掃墓，由於墓地周遭樹林草木乾燥，很容易發生火燒，短短2個月已發生316件，雖然比去年同期少了198件，但仍然相當的密集，尤其是3月是掃墓高峰，火警案件更是頻傳，消防局呼籲民眾掃墓期間應謹記「4不2記得」，不任意燒雜草、不讓冥紙飛揚、不隨意丟煙蒂、不放爆竹煙火，還有要記得撲滅餘燼、記得隨手收拾垃圾，如此才可以讓火災確實遠離。

消防局指出，掃墓時不要燃燒樹枝雜草，應以垃圾方式清運，墓地都設置有大型垃圾桶、取水點，民眾不要貪圖一時之便，造成公共危害，如經查獲除將依消防法第41條罰處3000元以下罰鍰；另環保單位亦可依空氣污染防制法，針對燃燒雜草造成空氣污染罰處5000～10萬元，更可能觸及刑法公共危險罪，請民眾一定要注意，以免觸法。

清明掃墓時節，墓地火災、雜草火警的案件開始大幅成長。（屏東縣消防局提供）

清明掃墓時節，墓地火災、雜草火警的案件開始大幅成長。（屏東縣消防局提供）

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