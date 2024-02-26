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客家首波掃墓 苗栗昨發生81起火警

苗栗客家人從元宵節過後開始掃墓，民眾燒紙錢稍有不慎就引發公墓火警。（民眾提供）

苗栗客家人從元宵節過後開始掃墓，民眾燒紙錢稍有不慎就引發公墓火警。（民眾提供）

2024/02/26 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣客家人掃墓從元宵節隔天到清明節結束，昨天為第一波掃墓高峰期，苗栗縣政府消防局各分隊也派員在各大公墓加強防火宣導及警戒，據消防局統計，昨天共發生八十一起公墓火警，其中通霄鎮發生十九起最多，所幸均搶救得宜，災情並不嚴重，但讓各地的消防隊員疲於奔命灌救。

集中在元宵節後到清明節

苗栗地區的客家人掃墓，又稱「掛紙」，早期大都選在元宵節隔天、也就是農曆正月十六日，隨著時代變遷，逐漸改為元宵節後到清明節前的週休假日掃墓，讓住在外縣市的宗親也能返鄉掃墓，結束後餐敘聯絡情感，形成各宗族的年度盛事。

昨天為農曆正月十六日，剛好又是週日，為苗縣客家地區掃墓首波高峰期，一早各公墓就陸續出現掃墓人潮，民眾扶老攜幼，帶著牲禮、祭品、銀紙、鮮花等到祖墳祭拜，並在祭掃後燃放鞭炮以示莊重。

不過，部分民眾因燃燒紙錢及鞭炮不慎引發公墓火警；昨天共發生八十一起，其中通霄鎮發生十九起最多，其次公館鄉十起、銅鑼鄉九起、苗栗市及後龍鎮各七起。

消防局也宣導掃墓用火時一定要「四不二記得」：四不為「不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不飛揚冥紙、不燃放爆竹」，二記得是「記得滅餘燼、記得收垃圾」，更應遵守「人離火熄」的觀念。

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