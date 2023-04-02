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    清明掃墓小心火燭 澎湖傳出二處火警警消疲於奔命

    清明掃墓期間，澎湖一天傳出二起雜草火警。（澎湖縣政府消防局提供）

    清明掃墓期間，澎湖一天傳出二起雜草火警。（澎湖縣政府消防局提供）

    2023/04/02 21:46

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕清明連續假期，澎湖掃墓返鄉人潮眾多，2日清明節假期期間，因掃墓引發之雜草火警案件共計2件，出勤人車總計18車37人（消防局14車26人、友軍單位4車11人），燃燒面積合計約16010平方公尺，讓澎湖警消疲於奔命。

    澎湖縣政府消防局調查指出，今日中午11時47分於馬公市烏崁里懷恩堂生命紀念館南方約100公尺處發生雜草火警，由澎南消防分隊出動3車5人前往搶救，燃燒面積約10平方公尺。由於延燒面積不大，因此火勢迅速獲得控制，並未引發更大災害。

    另一起火警則發生在下午1時48分，馬公市山水里杭灣附近發生雜草火警，消防局出動第一大隊、澎南、馬公、湖西及白沙等消防分隊共計11車21人，並請友軍單位馬公港務消防分隊1車2人、龍門港務消防分隊1車2人、海軍馬公後勤支援指揮部1車4人、九地彈藥庫1車3人前往支援，共計15車32人投入搶救。

    由於現場道路路幅狹小、車輛進出動線不佳，消防車輛調度及水線部署不易，加上風勢助長，致火勢多點延燒，由對岸西嶼望過去，整個澎南沿線濃煙瀰漫，經勤務人員全力搶救，火勢於晚間6時15分撲滅，燃燒野草面積達約16000平方公尺，幸未造成人員傷亡及財物損失。

    馬公鎖港杭灣火警，導致沿岸煙霧瀰漫。（澎湖縣政府消防局提供）

    馬公鎖港杭灣火警，導致沿岸煙霧瀰漫。（澎湖縣政府消防局提供）

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