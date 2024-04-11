板橋浮洲都市計畫》安置地下工廠 新北經發局開設專案窗口

新北市政府辦理板橋浮洲都市計畫通盤檢討案，經發局協助遷移工廠。（資料照，城鄉發展局提供）

2024/04/11 19:18

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市將啟動板橋浮洲地區都市計畫，經發局調查工廠安遷需求，但境內多家工廠因未登記低調拒訪。經發局昨日起在市府經發局3樓開設「浮洲整開區未登記工廠諮詢專案服務櫃檯」，增設「浮洲整開區未登記工廠專案前進辦公室」，也在4月17日召開「浮洲整開區未登記工廠專案說明會」，協助遷移。板橋浮洲地區共訪視196家工廠，已有61家願意搬遷或配合進駐產業專區。

經發局長何怡明表示，為配合板橋浮洲都市計畫，對於拒訪或大門深鎖的業者，已在市府3樓經發局工商登記科開設「浮洲整開區未登記工廠諮詢專案服務櫃檯」提供業者主動前往諮詢。也協調工廠密度最高的的華中里、浮洲里及大安里，增設「浮洲整開區未登記工廠專案前進辦公室」希望掌握廠戶安遷意見。全面彙整需求後，將於4月17日召開「浮洲整開區未登記工廠專案說明會」。

請繼續往下閱讀...

經發局表示，板橋浮洲地區都市計畫尚於內政部審議中，未來完成都市計畫法定程序後，還有應辦區段徵收作業所需的法定審查，預估審查時程約3至5年，之後才會進入區段徵收工程。若廠商有需協助事項，洽詢「浮洲整開區未登記工廠諮詢」櫃檯、服務專線及前進辦公室，也能參加說明會提供意見。

市府3樓經發局工商登記科開設「浮洲整開區未登記工廠諮詢專案服務櫃檯」提供業者諮詢。（新北市經發局提供）

新北市經發局開設櫃台。（新北市經發局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法