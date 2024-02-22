詐團化身「假女兒」騙老翁250萬 「正牌」女兒設局逮車手

警方逮到顧姓車手。（記者王冠仁翻攝）

2024/02/22 15:03

〔記者王冠仁／台北報導〕92歲塗姓老翁誤信臉書上的假投資廣告，輾轉加入詐騙集團創立的Line群組，一名「投資助理」與他相加好友；該名「投資助理」為了取得他信任，還以女兒、父親相稱，並以申購未上市股票為由騙走他250萬元。幸虧塗「正牌」女兒某次查看他手機時發現老爸遇上詐騙陷阱，隨即帶著他去報警，並與警方合作設局逮到顧姓車手。

警方調查，塗姓老翁雖然年事已高，但他長年熱衷投資理財，也常買賣股票，對股市頗有研究。他某次使用臉書時，誤信臉書上出現的假投資廣告，他點選廣告後，輾轉加入一個詐騙集團成立的Line群組；群組中有許多「理財老師」、「投資顧問」，每天吹噓，還秀出假的對帳單，讓塗誤以為遇上「高人」。

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不久後，群組中一名「投資助理」與塗用Line互加好友，還每天對他早晚噓寒問暖、持續攀談，最後更以女兒、父親相稱，化身成「假女兒」。

塗沒發現自己踏入詐騙圈套，還對「假女兒」所說言聽計從。隨後「假女兒」謊稱有一檔未上市股票可以申購，還騙說是「內線交易」，為了避免留下金流紀錄，會派「理財專員」前去收取現金，塗因此被騙走250萬元。幸虧某次塗的「正牌」女兒查看其手機時，意外發現塗被騙走，氣得帶塗一起到派出所報警。

轄區士林分局芝山岩派出所警方得知來龍去脈後，將計就計，與塗的「正牌」女兒合做，趁詐騙集團故技重施，打算要再騙塗3百萬元，並相約在士林官邸附近面交。警方在面交地點附近埋伏，趁19歲顧姓車手現身時上前逮人。

據了解，顧嫌先前才因為當車手被抓遭收押，他獲交保後不久又再次犯案。

警方最後將顧依詐欺罪嫌送辦，同時深入追查幕後的詐騙集團。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐騙集團與塗姓老翁用父親、女兒互相稱呼。（記者王冠仁翻攝）

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