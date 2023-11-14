退休婦「獲利」千萬領不出來 驚覺被詐330萬報警逮到車手

警方訊後將郭姓車手移送法辦。（圖由警方提供）

2023/11/14 15:46

〔記者許國楨／台中報導〕台中市廖姓婦人誤信詐團假投資技倆，依對方指令下載App後，陸續分13次分以面交、匯款方式投入330萬元，直到自己已獲利千萬卻無法出金，懷疑誤上賊船氣的報案，警方準備玩具鈔並請廖婦配合執行誘捕，10日釣出前來面交郭姓車手當場逮人，依詐欺、洗錢等罪嫌移送法辦。

台中市第二分局文正派出所長李健瑋今天表示，該所日前接獲已退休廖姓婦人報案，9月間在網路看到股票投資廣告，因看到「高獲利」而心動，在LINE上與暱稱「韓雨馨」網友加為好友，並在對方指示下下載「智禾投資」App，陸續按指示共計匯款10次80萬元、面交3次250萬元，直到眼見App上已獲利千萬元卻一直無法出金，這才驚覺遇詐。

請繼續往下閱讀...

警方獲報立即成立專案小組深入偵辦，期間食髓知味詐團仍持續與廖婦聯繫，要求面交繳付分潤費用始能出金，員警請廖婦配合執行誘捕行動，準備玩具假鈔100萬元前往面交，10日順利逮捕出面取款的22歲郭姓詐團車手，查扣假鈔及其身上的8300元現金，以及智禾投資有限公司識別證、收據、行動電話1支等證物。

郭嫌辯稱只是負責取款，警方訊後先將全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦，再持續向上溯源追查其他詐欺上游、共犯；二分局指出，此次誘捕行動是由經驗豐富的巡佐陳世樑，指導年輕員警執行誘捕行動，他們已在近3個月內緝獲4名在北區提領詐騙款項的詐欺車手，就是要阻絕這些詐欺車手繼續橫行。

分局長周俊銘呼籲，近年詐騙集團不斷投出變化球，利用3C產品的便利性設下各種網路陷阱，民眾投資應透過合法管道賺取合理利潤，任何標榜高額獲利、穩賺不賠等誇大不實廣告，就是假投資真詐財的警訊，小心求證為防止詐騙的不二法門，有任何疑問歡迎撥打110、165反詐騙專線諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣假鈔及郭男身上的8300元現金等證物。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法