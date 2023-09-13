詐團床頭櫃藏2千多萬 刑局破2水房逮23嫌

警方查扣詐團現金2158萬元，以及手機、筆記型電腦等贓證物。 （記者邱俊福攝）

2023/09/13 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕檢警四年前在高雄破獲一件短短三個月就為賭網洗錢四十三億餘元的大型詐團水房集團，未料一審以證據不足將十多名告全判無罪，讓全力打詐的檢警備感無奈，所幸上訴二審後翻盤，主嫌等十二人昨被改判有罪。打詐偵查面上，同樣傳來好消息，刑事警察局上月底分別於新北市、嘉義縣搗破二處洗錢水房，還在一個床頭櫃起獲高達二一五八萬元贓款。

退休女公務員被詐一三○○萬

警方指出，去年九月至十一月間，一名近六旬女退休公務員，於通訊軟體Line加入陌生好友，該友人表示可幫忙操作虛擬貨幣獲利，推薦加入假投資平台「COINPAYEX」，誘騙被害人陸續匯款廿多次、高達一三○○餘萬元進行虛擬貨幣投資，後因平台無法出金，才驚覺遭詐。

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竹科工程師被騙八百萬

還有一名竹科工程師，也被相同手法臨櫃匯款達八百多萬元。兩名被害人分別向警方報案後，警方組成專案小組分析贓款流向，鎖定新北市、嘉義縣的兩處洗錢水房追查。

經刑事局偵一大隊第一隊佈線跟監，先於今年三月在嘉義拘提張姓車手頭及車手等七人到案，五月在高雄拘提許姓收簿手、車手及帳戶人頭等九人到案，向上溯源後，再鎖定以蔡姓男子為首的洗錢集團。

上月底，警方在北市及新北市等地同步展開行動，趁蔡男夫妻檔駕車外出之際，攔下逮捕，接著在他們的住處臥室床頭櫃隔間，發覺一只保險櫃，查扣裡面的現金二一五八萬元，並同步逮五名共犯到案，依詐欺、洗錢防制法等罪將二十三名到案者全部移送法辦。

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