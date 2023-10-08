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投資股票詐騙婦人被騙335萬 警誘面交逮獲雙胞胎姊妹共4人

投資股票詐騙，婦人被騙355萬元；宜蘭警方誘面交，當場逮獲雙胞胎姊妹共4人。（記者游明金翻攝）

投資股票詐騙，婦人被騙355萬元；宜蘭警方誘面交，當場逮獲雙胞胎姊妹共4人。（記者游明金翻攝）

2023/10/08 17:06

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣羅姓被害婦人遭詐騙投資股票335萬元，驚覺受騙後，詐騙集團又謊稱她抽中400萬元股票，要求交款。警方將計就計，將詐騙車手誘出面交，在員山鄉逮捕4名取款車手，其中2人是雙胞胎姊妹，並在她們車上起出愷他命毒品，全案依詐欺、洗錢防制法、毒品危害防制條例等罪嫌送辦。

警方調查，56姓羅姓害人，6月初使用手機通訊軟體LINE上網，看見投資廣告一時好奇，點入廣告網站網址加入LINE好友，詐騙集團成員假冒投資助理，慫恿被害人下載某投資APP連結網址，誆稱「保證獲利、穩賺不賠」。

被害人依指示下載APP並申請註冊會員，詐騙集團成員旋即以買賣股票當沖名義，誘騙被害人以無摺存款、面交及臨櫃匯款等交易方式，共投入335萬餘元，直至被害人將此事告知女兒，始發覺遭詐騙，並至宜蘭分局新民派出所報案。

宜蘭警察分局立即成立專案小組偵辦，並由員警喬裝民眾，持續詐騙集團對話，詐騙集團食髓知味，又謊稱羅婦抽中400餘萬元股票，穩賺不賠。專案小組將詐騙集團約出面交，6日原約定員山某超商，詐團相當狡猾，又改至附近廟宇。

新民派出所所長林明彥等專案小組成員全程嚴密監控，詐團派遣車手前來取款時，警方一湧而上，除當場逮捕取款的16歲洪姓少年及18歲林男，並一舉逮獲在一旁監督車手的33歲林姓雙胞胎姊妹，在林女駕駛的自小客車起出3級毒品愷他命數包，全案依法送辦。

宜蘭分局呼籲投資有一定風險，聲稱高獲利或準賺不賠，一定是詐騙，若有任何問題，可打165反詐專線求證或親自到派出所諮詢。

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投資股票詐騙，婦人被騙355萬元；警方誘面交逮獲4人，並將嫌犯移送法辦。（記者游明金翻攝）

投資股票詐騙，婦人被騙355萬元；警方誘面交逮獲4人，並將嫌犯移送法辦。（記者游明金翻攝）

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