詐團「包吃包住」騙豬仔當人頭戶 警攻堅摩鐵救出

警方攻堅摩鐵救出僅穿內褲的被害人。（圖由警方提供）

2023/10/11 16:47

〔記者許國楨／台中報導〕刑事局中打今天宣布偵破1個以「包吃包住」為幌子，誆騙豬仔提供人頭帳戶後，遂行假投資行騙的詐騙集團，其中有豬仔被拘禁長達16天，除陸續逮捕有黑幫背景的葉姓首腦及成員20人外，同時也在攻堅摩鐵時，救出1名遭拘禁僅穿內褲的豬仔，訊後全案依組織犯罪條例、詐欺等罪嫌送辦。

刑事局中打第四隊長蕭榮哲今天指出，該隊日前分析警政署165反詐騙資料庫，發現葉姓男子（41歲）涉籌組詐騙集團，以投資股票保證獲利，並造假投資績效高達30%，誘使被害人依指示加碼匯款，直至發現無法出金提領始知遭騙，初步清查被害人達10餘人，詐欺金額約1000萬元，其中1人被騙300餘萬。

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另該集團以「包吃住包」話術，騙取「豬仔」提供金融帳簿及提款卡並帶往摩鐵控制拘禁，直到帳戶遭警示才釋放，2女1男共3名被害人分別遭拘禁16天、10天、3天，案經報請台中地檢署檢察官指揮後，與台中市第二、太平分局、基隆市刑大、宜蘭縣刑大等單位，共組專案小組偵辦。

蕭榮哲表示，警方經跟蒐後見時機成熟，今年5月至8月間陸續收網抓人，拘提葉等涉案20人，期間出動特警前往台中市一處汽車旅館攻堅時，當時一名提供人頭戶的被害男子，僅穿著內褲躺在床上，錯愕中被平安救出，警方同時查扣40萬餘元、存摺4本、提款卡5張及行動電話17支等贓證物。

全案警詢後依詐欺、洗錢防制法、妨害自由、組織犯罪防制條例等罪，移送台中地檢署偵辦；刑事局呼籲，詐騙手法推陳出新，民眾務必提高警覺，尤其對於YouTube上的網紅、名人所推薦投資廣告，要求加LINE ID進投資群組，進而匯款到他人金融帳號；或是求職過程，遇到標榜工作輕鬆、學經歷不拘，卻給高報酬等情形，絕對是詐騙。

如有相關疑問，請立即撥打警政署165反詐騙諮詢專線，或110報案專線進行查證，以免被充當人頭涉及詐欺、洗錢之刑責，還需賠償被害人鉅額財損。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方將葉嫌等人移送法辦。（圖由警方提供）

警方查扣的贓證物。（圖由警方提供）

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