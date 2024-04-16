死囚可以槍決嗎？憲法法庭4/23激辯 法務部：貿然廢死將引衝突

憲法法庭4月23日將針對死刑合憲性進行言詞辯論。（資料照）

2024/04/16 22:32

〔記者吳政峰／台北報導〕憲法法庭4月23日將針對死刑是否合憲召開言詞辯論，刑法主管機關法務部16日公布言辯意旨書，主張死刑制度合憲，存廢與否應交代表民意的立法機關形成共識，而非透過司法判決逕行決定，若貿然廢死，將引發社會的對立與衝突。

法務部指出，大多數國家是透過立法或修憲程序廢除死刑，經由憲法法庭直接宣告死刑違憲極為少數，而這些國家解釋死刑違憲也具共通背景，即立法、行政機關間有一致共識或至少無對立立場，如匈牙利、立陶宛、南非等釋憲前後，立法、行政機關對於廢除死刑已有相當程度共識，反觀我國立法、行政機關尚未形成共識，民意有超過8成反對廢除死刑，不應透過違憲審查方式廢除死刑。

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法務部強調，死刑制度在司法院釋字第194號、第263號、第476號等歷次憲法解釋，大法官已數次宣告合憲，死刑制度長期為我國憲政秩序所肯認，有鑑於目前憲政秩序、社會法價值未有改變，多數民意仍反對廢除死刑，時空環境並無變遷，憲法法庭應維持向來死刑合憲見解。

法務部認為，死刑不違反生命權保障，亦不侵犯人性尊嚴及構成酷刑，應屬合憲法定刑。生命權固為憲法保障基本權利，但並非不得以法律干預之，就生命權的干預，一般認為憲法第23條之「限制」包括「剝奪」在內，而依法律允許剝奪生命的情況，並不當然違反人性尊嚴。死刑制度屬於最後不得已手段，亦非以殘忍、不合人道的方式執行，並非酷刑。

法務部舉例，全球尚有許多具影響力的國家，如美國、日本、新加坡等仍堅守死刑制度，亞洲國家普遍存在死刑，日本及南韓均有對死刑違憲審查過，目前仍然維持死刑合憲判斷。公民與政治權利國際公約第6條並未要求廢除死刑，只是要求須限於情節最嚴重之罪，才能科處死刑，國際法上未絕對禁止死刑，難認禁止死刑為有共識的國際法原則。

美國聯邦最高法院在Gregg案認為在極端的犯罪，死刑並非不能通過罪刑相當性的審查，死刑作為一極端刑罰，可適用於極端的犯罪。日本最高法院1983年最高裁昭和58.7.8判決認為死刑非屬殘虐刑罰，死刑規定亦未違背憲法意旨。南韓憲法法院2010年判決，亦認為死刑法律已在相關的不同法益之間取得平衡，並未違反比例原則。

法務部直言，死刑存廢議題現階段在國內具有嚴重價值對立及意見分歧，歷年調查死刑制度存在皆有高度民意支持，司法違憲審查應謹慎自制，憲法法庭應尊重民意及歷來死刑制度合憲性解釋結果。

法務部提醒，死刑議題在我國具有高度爭議性，在社會尚未有共識情形下，驟然宣告死刑制度違憲，可能引發國內社會對立及衝突，更侵越立法權決定，逾越權力分立界線，憲法法庭應將解釋後果評估納入考量，不應透過憲法判決主導刑事政策的形成，避免引發憲法機關間衝突及國內社會動盪。

法務部呼籲憲法法庭審酌我國歷史背景文化與歐盟國家迥然不同，不應將歐洲廢除死刑經驗直接移植至國內。將由檢察司司長郭永發帶領訴訟團隊言辯，表達死刑合憲立場。

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