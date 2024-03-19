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死囚質疑執行死刑違憲「逾期不受理」

憲法法庭訂於4月23日舉行死刑辯論，將於3個月內做出判決，37死囚並追加「執行死刑」進行釋憲審查，但大法官已裁定不受理。（記者楊國文攝）

憲法法庭訂於4月23日舉行死刑辯論，將於3個月內做出判決，37死囚並追加「執行死刑」進行釋憲審查，但大法官已裁定不受理。（記者楊國文攝）

2024/03/19 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕我國目前有三十七名死囚，因聲請釋憲等原因，遲無法執行死刑，憲法法庭已排定四月二十三日開庭辯論死刑存廢，而三十七名死刑犯亦出招，聲請憲法法庭追加一併審查「執行死刑」等規定違憲，憲法法庭認為已逾六個月聲請期限，裁定不受理。

死刑存廢 憲法法庭下月23日開辯論庭

年紀最大的死囚王信福（七十二歲）等三十七名死囚聲請指出，刑事訴訟法第三百八十八條、三百八十九條、第四百六十條至第四百六十五條第一項、監獄行刑法第一百四十五條至第一百四十七條、審核死刑案件執行實施要點、刑法第十九條、法院組織法第一○五條第一項等規定，與憲法法庭已受理並辯論的死刑案有重要關聯性，聲請追加為「法規範憲法審查（即釋憲）」之標的。

憲法法庭指出，憲法訴訟法規定，民眾所受的確定終局裁判，在二○二二年一月四日憲訴法修正施行前已送達者，應於憲訴法修正施行日起六個月內聲請法規範憲法審查。

據知，王信福等三十七名死刑犯的確定終局判決，都是二○二二年一月四日憲訴法修正施行日前已送達，卻直到今年二月二十七日才提出書狀追加審查，已逾六個月的法定期間，因此裁定不受理。

不過，憲法法庭指出，死刑犯蕭新財、劉華崑等九人，聲請刑訴法第三百八十八條規定違憲部分、及沈岐武三人聲請刑法第十九條規定違憲部分，憲法法庭已受理，不在裁定不受理的範圍。

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