以為股票代操穩賺 家庭主婦投入200萬私房錢才知是騙局

詐團成員羅姓車手取款時，埋伏警力隨即上前逮人。（記者陸運鋒翻攝）

2024/07/22 13:38

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市劉姓婦人日前落入投資詐騙陷阱，1個月下來投入200萬元私房錢，直到要帳面獲利，無法出金時才驚覺被騙，進而向警方報案，警方昨配合劉婦將對方誘出，趁羅姓車手取款時，埋伏警方隨即上前逮人，並查扣相關證物，詢後移送偵辦。

永和警分局調查，55歲劉女為家庭主婦，她於5月初時，在臉書看見股票代操可高獲利投資廣告，便透過LINE加入「萬盛投資股份有限公司群組」，期間其他假會員不斷慫恿劉婦投資，還秀出假的對帳單，而劉婦渾然不知這是一場騙局。

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據查，劉婦從6月中旬至7月中旬，開始投入自己所存下的私房錢，前前後後在家中面交4次，每次50萬元總共200萬元現金給詐團派出的假專員，但等到劉婦眼見獲利要出金時，對方仍一直話術需繳交保證金，她才驚覺上當受騙向警方報案。

警方表示，獲報後成立專案小組追查，查看劉婦與詐團成員對話紀錄，發現對方尚未發現劉婦已經看穿這場騙局，於是將計就計，請劉婦與對方再次面交投資，將對方誘出。

據查，警方於昨天晚間在劉婦家中埋伏，一見到25歲羅姓車手取款時隨即將其逮捕，查扣工作證、存款憑證、手機等相關證物；而他稱是在網路找理貨人員工作，卻被公司被派來取款，對於涉入詐騙一概不知情，警方詢後，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方呼籲，標榜高額獲利、穩賺不賠等不實廣告，都是假投資真詐財警訊，小心求證是防止詐騙不二法門。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣存款憑證等相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

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