網路假投資詐老翁積蓄 內湖警趁面交逮3車手

詐騙集團一同乘坐計程車至面交地點下車。（記者鄭景議翻攝）

2024/06/06 15:13

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市內湖區1名72歲老翁日前經由陌生網友慫恿加入打著保證獲利、穩賺不賠口號的LINE投資群組，期間詐騙集團利用各種話術騙取老翁信任，老翁不疑有他陸續匯款及交付新台幣247萬餘元，才發現遭詐，內湖分局警方獲報後，昨趁著老翁再次與詐團面交，逮捕3名車手，依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦，警方將持續擴大深入追查幕後詐欺集團及共犯。

警方調查，老翁遭假廣告欺騙加入LINE投資群組，老翁被話術所騙陸續透過面交及匯款方式，交付詐團247萬餘元，等到投資平台APP顯示有獲利，老翁想提領金額時，卻無法出金，始驚覺疑似遭詐騙，隨即至派出所報案。

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內湖派出所員警受理後指導老翁轉守為攻，主動出擊查緝詐欺車手，經徵得老翁同意假意配合下，昨與詐騙集團相約在內湖區某超商店內面交款項，員警則在場埋伏，黃姓面交車手與老翁進行交款時，埋伏警力便上前抓人，查扣假識別證、收據及手機等贓證物。

警方發現黃姓車手是搭計程車前來，於是也將計程車攔住，查獲共同乘坐計程車前來面交地點的同案共犯車手李姓及游姓2名男子，全案依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦，警方表示將持續擴大深入追查幕後詐欺集團及共犯，刨根溯源，以瓦解詐欺集團。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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