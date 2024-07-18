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詐騙新招教你飆股送補虧計畫 警逮假幣商車手赫見自備點鈔機

新北市朱姓女子誤信飆股、虛擬幣詐團，面交40萬元驚覺詐騙，蘆洲警分局逮獲蘇姓車手收押，續追幕後集團。（記者吳仁捷翻攝）

新北市朱姓女子誤信飆股、虛擬幣詐團，面交40萬元驚覺詐騙，蘆洲警分局逮獲蘇姓車手收押，續追幕後集團。（記者吳仁捷翻攝）

2024/07/18 14:19

〔記者吳仁捷、實習記者譚真／新北報導〕新北市朱姓女子誤信詐團投資虛擬幣方案，面交40餘萬元積蓄，詐團還打出補虧計畫，欺騙朱女加碼100萬元，朱女察覺有異詢問友人報警，驚覺遭詐騙，蘆洲警分局獲報，要朱女繼續約詐團面交，在台北市逮獲蘇姓車手，查扣1台點鈔機、虛擬幣契約及手機等證物，續追其餘犯行。

蘆洲警分局更寮派出所17日獲報，42歲朱姓婦人遭詐欺集團以假投資、假幣商幣流方式詐欺，面交3次40萬元，詐團食髓知味，後續要求朱女再投資100萬元，向警方查證驚覺誤中投資犯罪圈套；蘆洲分局偵查隊、更寮所、三民所組成專案小組，經了解朱女在社群網站FACEBOOK點擊投資廣告，加入詐欺集團所設立LINE社群，社群內管理員不時告知群組成員哪些股票會有營利，還告知如果投資失敗將會提供「補虧」計畫操作虛擬貨幣獲利，並提供假投資網頁供會員實名認證購買泰達幣。

朱女三度面交車手40萬元，車手取款，後台同夥將金額新增到假投資平台，18日詐團安排車手到台北市中山區與朱女面交100萬元，員警見24歲蘇姓車手現身，立即上前控制，查扣點鈔機1台、6張代購數位資產契約、1支手機等證物。

蘇姓車手辯稱暑假打工，第1天收款就被逮，警方續追同夥及幕後集團到案；警方將全案依詐欺及洗錢防制法移送台北地檢偵辦，台北地院裁定收押禁見。

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