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誤入投資陷阱遭詐290萬元 退休男配合警誘出逮2車手

警方將徐姓（右）及張姓（左）車手移送地檢署偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

警方將徐姓（右）及張姓（左）車手移送地檢署偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

2024/04/17 15:25

〔記者陸運鋒／新北報導〕退休的新北市洪姓男子日前誤信股票投資陷阱，陸續將290萬元存款交付給對方派出的假專員，直到洪男與家人討論近期有投資事項後，才驚覺遭到詐騙而報案；警方與洪男配合後，昨天將對方誘出逮捕徐姓、張姓車手，詢後移送偵辦。

永和警分局調查，營造業退休的74歲洪男，上個月看見臉書網路投資廣告，並透過line加入「日銓投資群組」，但才短短不到1個禮拜的時間，洪男分3次面交290萬元給詐團派出的假專員，直到與女兒討論近期有在投資，經提醒後才知道是場騙局，進而向警方報案。

警方表示，獲報後指導洪男配合1場假交易，將對方誘至安樂路家中面交時，當場逮捕22歲徐姓車手及在樓下把風的21歲張姓男子，現場扣得54萬元、存款收據、假專員證件及手機4支。

警詢時，徐、張2嫌皆辯稱因朋友欠他們錢，是接到通知前來取回借款，並無詐騙行為，但警方對此說法存疑，詢後，依詐欺罪嫌將2移送新北地檢署偵辦，並擴大追查金流及幕後詐團。

警方呼籲，民眾投資應透過合法管道賺取合理利潤，任何標榜高額獲利、穩賺不賠等誇大不實廣告，就是假投資真詐財的警訊，小心求證是防止詐騙的不二法門。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣詐騙集團假單據。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣詐騙集團假單據。（記者陸運鋒翻攝）

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